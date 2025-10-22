Mhoni Vidente lanzó sorpresiva predicción sobre Gustavo Petro; puso a pensar a varios

Mhoni Vidente es una de las astrólogas y tarotistas más famosas de Latinoamérica, conocida por sus apariciones en televisión y por sus predicciones a menudo impactantes sobre el futuro y la farándula. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse como una figura espiritual, ampliamente conocida y que millones de personas siguen fielmente, esperando su horóscopo semanal y sus pronósticos sobre eventos mundiales.

La cubana ha llamado la atención en varias ocasiones debido a sus aciertos en algunas situaciones que son conocidas mundialmente. En medio de una de sus apariciones, Mhoni Vidente se refirió al presidente Gustavo Petro, luego de las situaciones presentadas con los Estados Unidos.

De acuerdo con sus declaraciones, el presidente estaría presentando una “mala transición política”, lo que habría traído consigo la situación actual, es decir, los conflictos serios con Estados Unidos.

Asimismo, la conocida vidente sostiene que el presidente que se encuentra sin visa para ingresar a Estados Unidos sería solo la punta de una situación mucho más profunda y por ende, un evidente distanciamiento.

Otra de las declaraciones de la astróloga tuvieron que ver con que Petro habría hechos un llamado a los soldados estadounidenses, según ella, a no obedecer órdenes, ocasionando así una nueva molestia en los dirigentes de este país.

Cabe resaltar que su predicción generó interés entre sus fieles seguidores y también en varios colombianos, quienes están a la expectativa sobre lo que pasará entre Colombia y Estados Unidos tras lo ocurrido con Gustavo Petro.