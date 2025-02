Viuda de Darío Gómez dio su opinión sobre la telenovela del cantante en RCN, ¿no le gustó?

Darío Gómez fue una de las leyendas de la música popular que marcó el género en Colombia, llegando ser un referente importante para las siguientes generaciones de cantantes que se arriesgaron a interpretar lo popular, no por menos sigue siendo considerado como el rey del despecho.

Como diría uno de sus mayores éxitos, ' Nadie es Eterno’, el nacido en Jerónimo le dijo adiós al mundo terrenal el 26 de julio de 2022, dejando una huella imborrable en la industria musical, y en la cultura popular colombiana.

Como es costumbre en el país, siempre se le rinde un tributo a las grandes leyendas que han marcado el país, realizando alguna telenovela, y Darío Gómez no fue la excepción.

Viuda de Darío Gómez dio su opinión sobre la telenovela del cantante en RCN

Si bien en la vida sentimental de Darío Gómez estuvo marcado por su exesposa Olga Lucía Arcila quien con el tiempo se convirtió en su manager, no fue sino su última pareja sentimental, Johana Vargas quien lo acompañó hasta sus últimos días, quien realmente se convirtió en el amor eterno del cantante.

Después del estreno de la novela el pasado 27 de enero, hermanos del cantante se han despachado en contra de Olga Lucía y RCN, según ellos, por decir mentiras en la bio novela. Pero lejos de dicha polémica, Johana Vargas dio su opinión sobre la novela.

“No soy mucho de aparecerme por acá a hacer este tipo de publicaciones, pero debido a la gran cantidad de mensajes y preguntas que he recibido sobre el personaje de Carolina en la novela que al parecer está relacionado conmigo(...) Me estoy viendo la serie. Voy un poco atrasada, así que aún no llego a esa parte. No quiero opinar basado en lo que he visto en redes sociales, en videos que me mandan o en cosas que me cuentan, sino que quiero ver los capítulos completos para mirar el contexto del porqué crearon esa historia tan ajena a la realidad como prácticamente el 90% de la novela”.

Del mismo modo, señaló que apenas la termine de ver, dará una opinión más amplia de lo que pudo ver en esta serie.