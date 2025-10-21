Hermana de Yina Calderón arremetió contra la mamá de Andrea Valdiri; “se puso hasta morada”

El pasado sábado 18 de octubre, el coliseo MedPlus de Bogotá fue testigo de uno de los eventos más populares en la historia del streaming colombiano, 'Stream Fighters 4’, organizado por el paisa WestCol; espectáculo de boxeo tuvo como pelea principal el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, un combate que apenas se extendió por 20 segundos, en el que hubo hasta pelea de palabra entre Juliana Calderón y la mamá de Valdiri. Tras esta bochornosa situación, la de Yina salió a hablar.

Este combate no solo tenía de por medio un cinturón y algunos millones, también la promesa que indicaba que la ganadora dejaría de hablar mal de la otra. Lastimosamente, para muchos que querían ver el combate deportivo, Yina decidió abandonar todo en el primer round, lo que generó la rabia de Carmen Valdiri, quien atacó a Calderón con varios insultos y señas groseras, las cuales fueron contestadas por Juliana, hermana de Yina.

Andrea Valdiri y Yina Calderón Captura de pantalla tomada de stream de Westcol (19/10/25)

Tras lo sucedido, Juliana, quien es abogada de profesión, publicó un video en el que asegura que su hermana cumplió con todo lo establecido en el contacto; aprovechando de paso para mandarle varias ‘pullas’ a doña Carmen.

“No se preocupen que todo está estipulado y todo se cumplió; no se puede leer ni mostrar por lo que es confidencial y ni siquiera Valdiri podía decir la suma que se debía pagar si se incumplía el contrato. (...) A esa señora (mamá de Valdiri), le quedó en pañales Harry Potter, la cantidad de hechizos que tiraba era increíble, se puso hasta morada. (...) Al ver esa reacción lo único que yo hice fue defender a mi hermana, simple lógica”, afirmó Juliana.

“Si me hubieran dicho que me subiera a pelear con Valdiri me hubiese trepado a pelear. (...) Uno no puede pasar por encima de las personas y más si mi hermana había cumplido el contrato. (...) Mi hermana está siendo tendencia por su inteligencia”, añadió.