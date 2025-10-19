Yina Calderón decepcionó, pero los asistentes no: Acalorada pelea a puños tras evento de Stream Fighters

Uno de los eventos de internet más importantes del año en nuestro país se dio en la noche del 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, a las afueras de Bogotá, donde el streamer Westcol hizo historia al reunir a millones de personas frente a una pantalla, llenar las graderías y contar con una inversión millonaria en esta reunión alrededor de un ring de boxeo para ver a varios influencers limar asperezas o simplemente, practicar un rato este deporte.

Allí, aunque hubo peleas atractivas, el show se centró en el ‘mainevent’ de la noche, la disputa entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, siendo esta última la gran decepción de la noche al rendirse después de pelear escasos 20 segundos, dejando a todos atónitos y ganándose millones de insultos, críticas y hasta ataques por parte de otros famosos que catalogaron esto como una falta de respeto y de profesionalismo con todos los involucrados.

Tras esto, la calor se quedó instaurada en los asistentes, tanto así que hubo una batalla campal en uno de los pasillos del recinto donde algunos hombres bastante mayores se ven en una grabación golpeando a otros que, al menos por su apariencia, se ven considerablemente menores, llegando incluso a ser llamados ‘niños’ por parte de los usuarios que han comentado esta publicación y que no podían creer que esto se hubiera presentado.

Aunque se ve a una trabajadora del coliseo intentando calmar los ánimos, y hasta otras mujeres que se meten en medio de la lluvia de puños, poco pudieron hacer para evitar que varios terminaran con la cara reventada y hasta arrastrados, teniendo en cuenta que después algunos cayeron al piso y fueron atendidos a patadas, a pesar de que había una notoria diferencia de tamaño entre unos y otros.