Joven de último semestre de Derecho muere simulando la pelea de boxeo de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Una trágica escena se vivió en las primeras horas del domingo en el barrio Alto Prado, al norte de Barranquilla, donde un joven de 23 años perdió la vida durante lo que parecía ser una simple “simulación de pelea de boxeo” que se estaban viendo con el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri y estaba entre amigos. La víctima fue identificada como Camilo Andrés Garzón Díaz, estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, quien se encontraba próximo a graduarse, según informó el medio Emisora Atlántico.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron en la calle 79 con carrera 70, cuando Camilo y una joven de 18 años, identificada como Melani Salomé Sánchez, decidieron recrear una pelea amistosa en plena vía pública. Sin embargo, en medio de la aparente broma, Melani le habría propinado un golpe directo en el rostro al joven, dejándolo inconsciente de inmediato. Según el reporte habían ingerido bebidas alcohólicas.

Tragedia en Barranquilla: joven muere tras “pelea de boxeo” simulada entre amigos

Testigos del hecho alertaron a las autoridades y al personal médico, quienes trasladaron de urgencia a Camilo Garzón a la Clínica de la Costa. Pese a los esfuerzos de los galenos por reanimarlo, el joven falleció minutos después debido al traumatismo craneoencefálico que le causó el impacto.

La Policía confirmó la captura de Melani Salomé Sánchez, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio culposo, al considerar que no hubo intención directa de causar la muerte, pero sí una acción imprudente que derivó en el fatal desenlace.

La noticia ha generado consternación en Barranquilla y en el entorno universitario del joven, descrito por sus compañeros como una persona alegre, disciplinada y con un gran futuro profesional. Amigos y familiares han expresado su dolor y desconcierto en redes sociales, lamentando que una actividad aparentemente inofensiva terminara en tragedia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a la responsabilidad en actividades recreativas que puedan implicar contacto físico, recordando que incluso una acción sin mala intención puede tener consecuencias irreversibles.

El caso de Camilo Andrés Garzón Díaz se encuentra bajo investigación mientras la Fiscalía define la situación jurídica de Melani Sánchez, cuyo testimonio será clave para esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable suceso que enluta a una familia y deja una profunda reflexión sobre los límites entre el juego y el riesgo.