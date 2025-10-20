Tras abandonar pelea de Stream Fighters, Yina Calderón llega a nuevo reality por fuera de Colombia

Gina Calderón, polémica creadora de contenido al retirarse de la pelea con Andrea Valdiri. (Foto: Tomada de X @Wendy33127018 octubre 18 de 2025)

El pasado sábado se llevó a cabo Stream Fighters en Bogotá, evento de boxeo realizado por el stremear Westcol, quien por cuarta vez realizó el espectáculo en el que figuras del internet se le miden a llegar al rin y pasar por meses de entrenamiento por poder obtener la victoria. No obstante, el final no salió como se esperaba debido a la pelea estelar y varios problemas técnicos.

Las encargadas de dar el show final eran Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes hasta último momento mostraron su intención de llegar allí y boxear. No obstante, tras tan solo 20 segundos del primer round, donde Valdiri alcanzó a darle buenos golpes, Yina decidió abandonar el rin y, por lo tanto, el evento, lo que enojó a todo el mundo dentro del recinto y la trasmisión que logró conectar a cuatro millones de personas en Kick.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre la pelea?

Por su parte, Andrea Valdiri se mostró conmovida y frustrada tras el inesperado cierre. “Estoy llena de sentimientos, porque la verdad tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”, expresó frente al público. Entre lágrimas, la bailarina agradeció a sus seguidores por el apoyo y lanzó una dura crítica a su oponente: “No tuve una buena rival, definitivamente era una ga-yina”.

¿A cuál reality llegará Yina Calderón?

La polémica figura desde hace un rato anunció que partiría otro reality, se trata de la “Mansión de Luinny” en República Dominicana. Dicho formato es una adaptación de ‘La Casa de los Famosos’ con la diferencia de que será transmitido a través de YouTube, siendo un avance en el entretenimiento de dicho país.

El reality show contará con varias figuras internacionales, desde Colombia, nada más que Yina Calderón, quien este año pasó por el reality de RCN y ahora le apuesta una vez más. Otra figura destacada es Abraham García, desde España, quien por un largo tiempo hizo parte de formatos de MTV, entre ellos Gandia Shore y Super Shore.