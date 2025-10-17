“Te silencian despotricando de ti”: Adriana Lucía no guardó silencio y respondió contundentemente a Miguel Polo Polo

Adriana Lucía es una de las artistas más famosas de Colombia, pues además de cosechar una amplia carrera en la industria del entretenimiento, ha buscado plasmar en cada una de sus piezas musicales el amor por su natal Córdoba, resaltando sus raíces y también cada uno de los aprendizajes obtenidos. Sin embargo, la cantante también ha sido blanco de fuertes críticas por otras figuras, en esta ocasión por parte de Miguel Polo Polo.

Hace unos días la cantante Adriana Lucía de una manera no muy amena y su hermana, Martina ‘La peligrosa’ compartieron detalles de su participación en el desfile de Hispanidad 2025, que tuvo lugar en Estados Unidos, añadiendo “Siempre será un honor, representar a nuestro país en el desfile de la Hispanidad 2020. Alcanzando nuestra bandera con orgullo y demostrando que la cultura no tiene fronteras”.

Ante el hecho, Polo Polo no guardó silencio y se refirió a la cantante de manera contundente compartiendo el respectivo post "¿Y por qué ya no cuenta masacres? ¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados? ¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) si valían, pero los muertos en el gobierno de Petro no importan?"

Aunque en principio se pensó que Adriana Lucía haría caso omiso a este tipo de críticas, lo cierto es que la artista no se aguantó y le respondió al congresista “Te acosan de manera sistemática. Te silencian despotricando de ti y tu familia. Te callan. Luego les parece valiosa la vida de los que nunca les han importado y te preguntan por qué callas. Voy es a contar la lista gigantesca de logros de este servidor público. Terminé“.

Cabe resaltar que luego de sus declaraciones, la artista recibió tanto críticas como mensajes de apoyo, evidenciando el rol que ha tenido políticamente Miguel Polo Polo, pero también sacan a flote su respaldo en alguna ocasión para Gustavo Petro. Más allá de eso, la colombiana ha buscado resaltar su inconformismo frente a aquellas situaciones de violencia que se viven en el país.

¿Cuántos hijos tiene Adriana Lucía?

Adriana Lucía tiene tres hijos en medio de su relación con Felipe Buitrago. El mayor de la familia es Salomón, quien estaría sobre sus 11 años de edad, mientras que años más tarde y después de varios intentos por agrandar la familia, le dieron la bienvenida a sus gemelas, Simona y Carlota, quienes llegaron para unirlos mucho más y aunque no ha sido sencillo el proceso, tanto Felipe como Adriana están más que felices y orgullosos por la familia que construyeron.