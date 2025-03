Presentadora de Caracol habló de la dolorosa pérdida de su segundo bebé; una entrevista tuvo que ver

Caracol Televisión lleva más de dos décadas acompañando las mañanas, tardes y noches de los colombianos, donde la producción que lidera el canal es, precisamente, Noticias Caracol, que con el paso de los años ha llevado a la pantalla a toda una serie de figuras entre ellas Diva Jessurum, presentadora también de ‘Show caracol’ y del programa de investigación ‘Se dice de mí’ y ‘Expediente final’. Si bien, ha estado detrás de cada una de las historias, ahora es la protagonista, pues hace pocos días, la presentadora de Caracol habló de la pérdida de su segundo bebé.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Exparticipante del ‘Desafío’ confirmó el fallecimiento de su bebé, “nos rompió el corazón”

¿Cuál fue el cáncer que padeció Diva Jessurum, de Caracol?

Diva Jessurum, de Caracol, se convirtió en sinónimo de lucha y de aliento para quienes atraviesan complejos problemas de salud como lo es el cáncer de seno. Durante varios meses no divulgó la mencionada información y luego de algún tiempo siguiendo con el respectivo tratamiento logró superar esta enfermedad.

¿Qué le pasó a Diva Jessurum durante sus embarazos?

La presentadora de Caracol, Diva Jessurum, estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’ de CityTV, donde reveló detalles de la dura etapa de su vida, teniendo esta que ver con el fallecimiento de su bebé: “Yo perdí a mi primer bebé y mi segundo bebé tiene que ver con Silvestre Dangond por ejemplo, que cuando yo salgo embarazada y yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada y me aprueban el programa ‘Se dice de mí’ con qué artistas lo hacemos entonces, me fui a hacer el primer ‘Se dice de mí’ a Medellín y después de Medellín me fui hasta La Guajira y me metí en unas zonas destapadas a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué había perdido el bebé”.

A pesar de este difícil momento al sol de hoy, Diva lo relata en tranquilidad, a pesar del dolor que significa el perder a un hijo.

¿Por qué salió Diva Jessurum, de ‘La Red’, Caracol?

Durante varios años Diva Jessurum fue una de las presentadoras de ‘La Red’ Caracol, sin embargo, como una sorpresa para muchos salió del programa y se conoció que la decisión tuvo que ver con que deseaba llevar a cabo nuevos proyectos: “Porque mi esencia era otra cosa (…) porque tenemos que salir a revelar cosas de las demás personas”, fueron algunas de las declaraciones de la presentadora durante una entrevista para la ‘Sala de Laura Acuña’.