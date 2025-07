Yeison Jiménez reveló su tristeza y pide precaución a sus fans, “Dejen de ser tan ingenuos”

Yeison Jiménez durante más de cinco años se ha encargado de llevar su talento a diferentes escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del género popular. Actualmente, el manzanareño se prepara para cumplir uno de sus grandes sueños como lo es su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y por ende, seguir interpretando éxitos como ‘Bendecida’, ‘Mi venganza’ y ‘Aventurero’ en el escenario. Sin embargo, los problemas también ha estado presentes, pues recientemente el artista utilizó sus redes sociales para confesar que está siendo víctima de estafas

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yeison Jiménez rompió el silencio y habló del duro momento que vivió en Medellín, “nunca me habían hecho esto en la vida”

El cantante, además de su presencia en diferentes escenarios del país, también ha alcanzado una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo, contando con más de 4 millones de seguidores. Allí, en medio de sus diferentes presentaciones y momentos en familia, también se tomó el tiempo para exponer la situación que enfrenta, haciéndole un llamado a sus seguidores:

“Oiga, definitivamente me va a tocar hacer un video para aclararles algo, porque estoy un poquito preocupado y triste. Yo no sé si ustedes de pronto saben que normalmente al día me puedo tomar de 100 a 200, 300 fotos, así es algo 100% normal. Es increíble la cantidad de gente que está estafando con fotos mías de perfil, qué dizque primos, hermanos, tíos, que están pidiendo plata prestada, que están buscando apartamento, que necesitan, no sé qué, que yo estoy pidiendo ayuda para no sé qué.

Dejen de ser tan ingenuos, parce, es muy importante que todos ustedes entiendan que cualquier se puede tomar una foto conmigo, ponerla en un perfil y ponerse a decir mil cosas, así que por favor dejen de ser tan incautos. Tengan mucho cuidado, incluso hay un pelado en Medellín que ya lo tenemos más identificado, pero bueno, no se dejen estafar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, llevan más de 10 años juntos y han construido una familia. Tienen dos hijos en común, Thaliana y Santiago (su primer hijo varón, nacido recientemente), y Yeison también adoptó a Camila, la hija mayor de Sonia, de una relación anterior, criándola como si fuera suya desde muy pequeña. La pareja es bastante reservada con su vida personal, pero Yeison ha expresado en varias ocasiones el gran apoyo que Sonia le ha brindado a lo largo de su carrera.