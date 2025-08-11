Diego Guauque pidió ayuda para qué experiodista de Caracol con cáncer fallezca en Colombia

Noticias Caracol es uno de los noticieros más queridos por los colombianos, pues durante más de dos décadas ha hecho parte del día a día de los televidentes, buscando llevarles información de primera mano sobre aquellos hechos que ocurren en el país en diferentes aspectos. Sin embargo, las diferentes historias de su equipo de periodistas y presentadores no pasan desapercibidas, siendo este el caso de Diego Guauque y Fredy Calvache.

Desde hace varios años Diego se ha destacado por ser parte de ‘Séptimo día’, programa de investigación en el que ha sacado a flote varias situaciones. Sin embargo, uno de los momentos más complejos que tuvo que enfrentar tuvo que ver con el cáncer que vivió y que lo alejó durante varios meses de la pantalla chica.

Si bien, este proceso marcó un antes y un después en su vida, ha buscado seguir ser la voz para los pacientes que afrontan diferentes situaciones y también guiar en cuanto a prevención se trata. Hace varias semanas estuvo compartiendo junto a Fredy Calvache a través de un en vivo, exponiendo varios detalles de su vida, ya que el periodista padece un agresivo cáncer gástrico, adelantando su respectivo tratamiento en Suiza, pues se encuentra radicado en este país, luego de recibir varias amenazas en Colombia.

Aunque Calvache ha tenido la fe intacta en su recuperación, durante más de tres semanas estuvo hospitalizado debido a una obstrucción intestinal, donde las investigaciones sobre su enfermedad estuvieron presentes, pero en medio de su regreso a las redes sociales, Fredy confesó que los médicos no le dieron ninguna esperanza, teniendo en cuenta la gravedad de su cáncer.

Ante el hecho, Calvache tomó la decisión de regresar a Colombia y aunque no lo ha expuesto a través de sus redes sociales, quien ha sido su canal de comunicación es, precisamente, Diego Guauque, quien compartió un video en el que menciona: “A Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol, lo entrevisté hace unos meses por Instagram para contarles la difícil situación de su cáncer de estómago (...) Sus noticias no son positivas, porque su cáncer ha venido avanzando de una forma bastante agresiva. Fredy con quien he hablado bastante estos días me dijo que quiero fallecer en su tierra y que por ello necesita la ayuda de un vuelo humanitario para tratar de trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”.

¿Quién es el hijo futbolista de Fredy Calvache, de Noticias Caracol?

El hijo de Fredy que es futbolista, es Juan, quien estaría sobre sus 17 años de edad y ha sido su principal apoyo a lo largo de esta compleja enfermedad, también ha estado al frente de cada una de las recomendaciones expuestas por los médicos, mostrando así su fortaleza y el amor que siente por su padre.

El hijo del experiodista de Noticias Caracol haría parte del FC Baden, un club de fútbol suizo de la ciudad de Baden, demostrando así las amplias habilidades con las que cuenta y que habrían sido las cuales lo llevaron a formar parte de este equipo. Cabe resaltar que Fredy demostró lo orgulloso que está de su hijo en varias ocasiones, acompañándolo y apoyándolo en cada de sus entrenamientos.