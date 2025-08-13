Marbelle tildó a Mónica Rodríguez de celosa por decir que los medios usan velación de Miguel Uribe como espectáculo

Una de las cantantes más reconocidas en Colombia es Marbelle, pues desde su niñez llegó a mostrar su talento en varios escenarios del país, contando así con una amplia trayectoria. Años más tarde, llevó su historia de vida a la pantalla de la mano del Canal RCN, con su telenovela ‘Amor sincero’, donde se destacaron su exesposo Royne Chávez y su hija, Rafaella. Actualmente, la colombiana está dedicada a su carrera como solista y siendo parte de ‘Planchando el despecho’, pero no hace a un lado las diferentes situaciones que se viven en el país, una de las más recientes con el fallecimiento de Miguel Uribe.

Han sido varias las figuras de la política y del entretenimiento, quienes se han referido al deceso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Una de ellas fue Marbelle, quien dedicó un sentido mensaje demostrándole su cariño en medio de la amistad que lograron construir desde hace un tiempo.

Aunque se desconoce si la artista estuvo presente en la velación del senador en el Congreso de la República, lo cierto es que no ha dudado en salir a defender a Turbay, pues también se fue en contra de Juan Manuel Santos en este último adiós, apoyando así al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pero, ahora en medio de una de sus más recientes apariciones, Marbelle mostró su descontento contra Mónica Rodríguez, luego de que la presentadora a través de sus redes sociales evidenciara su molestia con respecto a la transmisión de algunos medios de comunicación desde el Salón Elíptico, resaltando “entrevistas con el ataúd de fondo y las ”narraciones" de lo que allí sucede como si fuera un espectáculo de fútbol o una alfombra roja".

La cantante, además de compartir las respectivas palabras de Rodríguez, añadió un polémico mensaje tildándola de envidiosa, “Envidiosa, es un merecido homenaje y los que no pueden estar quieren acompañar a la distancia”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios en contra y a favor de Marbelle no faltaron, ya que en varias ocasiones ha generado polémica por sus declaraciones.

¿Por qué Marbelle no se fue de Colombia?

Marbelle antes de las pasadas elecciones presidenciales hizo la promesa de irse de Colombia si Petro llegaba a la Casa de Nariño, decisión que hasta el momento no se ha dado y ante la serie de comentarios, la artista decidió referirse a este tema de manera contundente.

A través de su cuenta de ‘X’, donde alcanza los más de 400 mil seguidores, Marbelle indicó: “Para los que pregunta que por qué no me he ido. Fácil… Gano muuy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”. Las respectivas declaraciones de la artista estuvieron acompañadas de una imagen de la artista luciendo un vestido negro con algunos detalles, en medio de una sesión fotográfica.