Mónica Rodríguez arremetió contra varios medios por tratar como un “espectáculo” velación de Miguel Uribe

Mónica Rodríguez es una reconocida presentadora colombiana, quien durante varios años se ha destacado en diferentes medios de comunicación, siendo principalmente recordada por su participación en ‘Día a día’ de Caracol Televisión y en Noticias Uno. Actualmente, la paisa está dedicada a proyectos fuera de la pantalla chica, utilizando sus redes sociales para referirse a las diferentes situaciones que se viven en el país.

A pesar de las críticas de las que ha sido víctima en varias ocasiones, esto no ha sido impedimento para que Rodríguez saque a flote sus pensamientos y posturas frente a las diferentes situaciones que se viven en el país.

Sin duda, uno de los más recientes hechos que ha marcado a Colombia ha tenido que ver con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, luego de ser víctima de complejo atentado y posteriormente estar internado durante más de dos meses en la Fundación Santa fe.

Durante este 12 de agosto varias figuras llegaron al Salón Elíptico del Capitolio para darle el último adiós a Uribe Turbay, donde han sido varios los medios de comunicación presentes llevándoles a los televidentes cada uno de los detalles de lo que allí ocurre. Sin embargo, para varios colombianos este momento debió ser mucho más privado, donde la familia pudiera vivir su duelo y una de las que no dudó en referirse a este tema fue Mónica Rodríguez, quien aseguró:

"No entiendo eso de convertir el Capitolio donde está siendo velado Miguel Uribe, en estudio de televisión. Entrevistas con el ataúd de fondo y las “narraciones” de lo que allí sucede como si fuera un espectáculo de fútbol o una alfombra roja. El “periodismo” en decadencia“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mónica Rodríguez.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay falleció a sus 39 años de edad y cuenta con un único hijo, quien es Alejandro Uribe Tarazona, el menor estaría sobre sus cinco años de edad, convirtiéndose así desde el momento de su nacimiento en uno de los grandes pilares en la vida del senador.

En varias ocasiones, a través de sus redes sociales, Turbay evidenció el amor por su hijo y por ende, agradeciéndole a su esposa por la familia que han logrado construir con el paso de los años. Cabe resaltar que el senador quería como sus hijas a las tres jóvenes, fruto de la pasada relación de su esposa.