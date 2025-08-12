Marbelle se fue en contra de Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe, “no les corre sangre por esa jeta”

Marbelle es una reconocida cantante colombiana que inició su carrera siendo una niña, actualmente contando con una experiencia que sobrepasa las dos décadas y que sigue latente gracias a éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Collar de perlas finas’. Sin embargo, más allá de su éxito profesional, la artista ha generado polémica por sus inesperadas declaraciones en contra del actual gobierno de Gustavo Petro, pero también evidenciando su dolor por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marbelle se fue en contra del Bienestar Familiar tras escape de joven del caso Miguel Uribe, “pensaron que iban a cuidar al asesino”

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, Marbelle dejó claro su inconformismo frente a su rol, demostrando su excelente relación con otras figuras de la política como lo son Álvaro Uribe Vélez, a quien todavía considera como el presidente de la nación.

Ante el atentado en contra de Miguel Uribe y su fallecimiento este 11 de agosto, la cantante no ha dudado en expresar su dolor, pero también su cariño y los diferentes momentos que compartió con el senador, con quien construyó una fuerte amistad. Aunque se desconoce si Marbelle asistió a darle el último adiós al senador a través de sus redes sociales, mostró su inconformismo ante la presencia del expresidente Juan Manuel Santos y algunos de sus familiares en el Salón Elíptico del Capitolio.

“No les corre sangre por esa jeta. Cínico”, fueron las declaraciones que añadió Marbelle a un anterior tweet acompañado de la foto de Santos en medio de la velación de Miguel Uribe Turbay.

Cabe resaltar que las respectivas declaraciones de la cantante se habrían dado luego de que Álvaro Uribe Vélez también se fuera en contra de Juan Manuel Santos por asistir al Congreso de la República e incluso Santos salió a defenderse a través de sus redes sociales. Al igual que sus hijos, quienes le demostraron su respaldo, destacando que no es momento de seguir generando odio sino, por el contrario, unión y paz, siento esto necesario para Colombia.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Marbelle para Miguel Uribe Turbay?

Marbelle, además de compartir en varios eventos con el senador, contaban con una amistad desde hace un buen tiempo, apoyando así sus ideales políticos:

“Tengo un dolor inmenso en mi corazón. Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa, quiero recordarte siempre a Colombia. ¡Gracias por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer el hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor Gracias Miguel! Por tu inmenso amor, por acompañarme y darme el privilegio de conocerte… Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité… ¡Gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia! Luchador eterno siempre estarás en mi corazón. María Claudia Tarazona a ti mujer valiosa, todo mi amor. Gracias por la fuerza del amor y del perdón que nos has enseñado. Te quiero y estaré siempre para ti“, las respectivas declaraciones de Marbelle