Marbelle se fue en contra del Bienestar Familiar tras escape de joven del caso Miguel Uribe, “pensaron que iban a cuidar al asesino”

Marbelle es una cantante conocida en el país, pues ha cosechado una carrera de más de 20 años llevando a diferentes zonas del país sus éxitos como lo son ‘Collar de perlas finas’, ‘Adicta al dolor’, ‘Amor sincero’, entre otras. Cabe resaltar que su amplia experiencia y conocimientos le permitieron llegar a programas como ‘La Descarga’ y ‘El Factor X’. Pero más allá de su rol en la industria del entretenimiento, la colombiana sigue dando de que hablar por sus posturas políticas, pero esta vez mostró su descontento frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los últimos días en temas políticos, la situación ha estado álgida, donde Marbelle no ha dudado en referirse a cada una de ellas, especialmente apoyando a Álvaro Uribe tras el fallo en su contra, dejando claro que es más uribista que nunca y por ende, demostrando su descontento frente al actual gobierno de Gustavo Petro.

Pero otro de los hechos que marcó tendencia tuvo que ver, precisamente, con que uno de los jóvenes que hizo parte del atentado en contra del senador Miguel Uribe se escapó del Bienestar Familiar, donde se encontraba en custodia, lo que generó indignación en varios colombianos debido a la delicada situación que aún enfrenta Uribe Turbay desde la Fundación Santa fe.

Ante el hecho, las palabras de Marbelle no se hicieron esperar agregando: “El ICBF no es capaz de cuidar los niños que tienen bajo su responsabilidad… ¿y ustedes pensaron que iban a cuidar al asesino?" Cabe resaltar que no es la primera vez en que la artista genera polémica con sus declaraciones y que varios usuarios se van en su contra o, por el contrario, apoyan sus palabras.

