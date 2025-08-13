Fredy Calvache confesó que Noticias Caracol le dio la espalda tras padecer agresivo cáncer

Noticias Caracol es el informativo principal de Caracol Televisión, pues ha buscado durante años brindar una amplia gama de noticias sobre lo que ocurre en el país, estando presente en diferentes zonas con un todo un grupo de experimentados periodistas y presentadores a lo largo de sus diferentes emisiones.

Durante varios años, quien hizo parte del noticiero fue Fredy Calvache, quien fue el corresponsal principal de Caracol en el Cauca, llevándoles a los televidentes los principales hechos que ocurrían en este territorio. Sin embargo, el periodista decidió dar un paso al costado, luego de ser víctima de varias amenazas en su contra que no solo lo alejaron de su gran pasión, sino también lo llevaron a buscar asilo en Suiza, donde se encuentra radicado desde hace un tiempo.

Estando alejado de Colombia, Calvache presentó varios síntomas que dieron como diagnostico un cáncer gástrico que ha avanzado rápidamente, incluso luego de varias semanas de hospitalización los médicos le dieron un desalentador diagnóstico en el que exponen que no podrá ser intervenido y no seguirán realizando investigaciones sobre su caso, remitiéndolo para un ancianato.

Motivo por el cual, Fredy pide ayuda para regresar a Colombia para así poder estar cerca de su familia y buscar alternativas sobre el grave padecimiento que enfrenta, pidiendo así un vuelo humanitario. Pero, en medio de una entrevista para ‘Turbaco’, evidenció su tristeza por la poca ayuda que ha recibido por la empresa en la que trabajo durante varios años, Noticias Caracol:

“En año y dos meses del tema de la enfermedad realmente no he tenido mucho contacto con Caracol, realmente, pues cuando yo pido el exilio, yo les digo que si puedo trabajar desde acá y me dicen que no, que tengo que volver, entonces les digo que es un tema de seguridad, es un tema de vida o muerte entonces que no puedo regresar.

En marzo del 2022 o 2023 me cancelan el contrato y a partir de ese momento no he recibido prácticamente ni mensaje de apoyo, aunque yo hablé con el personal administrativo que me apoyaran en este tiempo de la enfermedad, pero no fue posible“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Fredy Calvache, de Noticias Caracol.