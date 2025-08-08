Fredy Calvache, de Noticias Caracol, confesó el devastador parte médico sobre su agresivo cáncer

Noticias Caracol es el principal informativo de Caracol Televisión que gracias a su amplia cobertura sobre diferentes temas ha logrado imponerse sobre otros noticieros, contando con un equipo de periodistas y presentadores, quienes se destacan tanto dentro como fuera de la pantalla chica, tal es el caso de Fredy Calvache que durante un buen tiempo hizo parte fue uno de los corresponsales en el Cauca.

Varios televidentes aún tienen presentes en sus memorias a Fredy Calvache debido a las diferentes apariciones que tuvo durante las emisiones de Noticias Caracol. Sin embargo, luego de varios años ejerciendo esta labor, el periodista salió del informativo, donde varios le terminaron perdiendo el rastro.

Tiempo después se conoció que el experiodista de Noticias Caracol padece agresivo cáncer gástrico, enfermedad que trata desde la distancia, ya que se encuentra radicado desde hace algún tiempo en Suiza en compañía de su hijo.

Aunque logró superar algunas de las primeras etapas de esta enfermedad, sometiéndose a las quimioterapias y por ende, retomando algunas actividades físicas. Durante más de tres semanas estuvo hospitalizado debido a una obstrucción intestinal que lo produjo algunas complicaciones.

Sin embargo, el panorama no mejora para Fredy Calvache, pues durante una de sus más recientes apariciones confesó que los médicos no le dieron ningún tipo de esperanza frente a este padecimiento: “Hola, amigos, las noticias acá no son muy buenas, hace unas dos horas tuvimos una reunión con el equipo médico de este lugar y realmente ellos insisten en un proceso investigativo del cáncer como tal, solo han dicho que se dedicarán a procesos paliativos, es decir, a limpiar las heridas, las sondas, para que el alimento no me falte por las venas, para seguir viviendo, pero realmente no hay una esperanza de que ellos se motiven a hacer una nueva cirugía o un nuevo estudio no sé.

Así que lo único que nos queda es el milagro que esperamos y bueno, solo se alcanzará con sus oraciones, con todos sus buenos deseos y toda esa energía positiva. Yo pongo de mi parte para que ustedes me la envíen a través de sus mensajes, saben que los quiero mucho familia, amigos, seguidores (...) Según los médicos no hay esperanza“.

¿Quién fue el periodista de Noticias Caracol que renunció al canal?

El periodista que renunció a Noticias Caracol fue Carlos Cataño Iguarán, quien hizo parte del informativo durante más de una década, llevándoles a los televidentes los principales hechos que sucedían en Cartagena, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de esta ciudad. Sin embargo, su decisión se vio encaminada al alcanzar su pensión.