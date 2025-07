Experiodista de Noticias Caracol con cáncer terminal rompió en llanto durante su hospitalización; conmovió a su familia y amigos

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una

Durante varios años Fredy Calvache hizo parte de Noticias Caracol, siendo el reportero en el Cauca que para aquel momento enfrentaba duros momentos de violencia a causa de los grupos al margen de la ley. En medio de su trabajo por informar también, el periodista presenció varias amenazas, tanto así que tuvo que dejar a algunos integrantes de su familia y por supuesto, su rol en Caracol, que había sido su pasión desde hace varios años.

Luego de encontrar asilo en Suiza, Fredy fue diagnosticado con cáncer terminal en el estómago, teniendo que enfrentar complejos procedimientos con el fin de tratar de controlar este padecimiento. Si bien, durante un tiempo a Calvache se le vio mejor de salud, estando en su hogar realizando diferentes actividades como lo es hacer ejercicio, siguiendo así el consejo expuesto por parte de Diego Guauque.

Sin embargo, luego de varias semanas el experiodista de Noticias Caracol tuvo que ser hospitalizado, pues según dio a conocer por medio de sus redes sociales: “Hola, mis amigos, les cuento que iniciamos con chequeos médicos. Esta mañana en quimioterapia y ahora estoy aquí en urgencias, pasé por tomografía y me dicen que hay una obstrucción en el intestino. Me van a colocar una sonda para ver si reacciona el intestino y si no, pues habrá que operar (…) Esperemos que no sea nada grave como siempre y confiemos en el tiempo de Dios".

Ante la gravedad de su padecimiento ya son varios días los que Calvache se encuentra hospitalizado, pero en medio del tiempo de las visitas varios integrantes de su familia llegaron no solo para demostrarle su cariño y apoyo, sino también para festejar el cumpleaños del hijo de Fredy Calvache, quien reside con él en Suiza: “Feliz cumpleaños hijo. Que la gloria y la honra de todo lo que te depare este nuevo año de vida, sea para nuestro Dios padre”. Además de unas emotivas palabras, el experiodista rompió en llanto al igual que su hijo.

¿Quién es el hijo de Fredy Calvache, experiodista de Noticias Caracol?

El hijo de Fredy que es futbolista, es Juan, quien estaría sobre sus 17 años de edad y ha sido su principal apoyo a lo largo de esta compleja enfermedad, también ha estado al frente de cada una de las recomendaciones expuestas por los médicos, mostrando así su fortaleza y el amor que siente por su padre.

El hijo del experiodista de Noticias Caracol haría parte del FC Baden, un club de fútbol suizo de la ciudad de Baden, demostrando así las amplias habilidades con las que cuenta y que habrían sido las cuales lo llevaron a formar parte de este equipo. Cabe resaltar que Fredy demostró lo orgulloso que está de su hijo en varias ocasiones, acompañándolo y apoyándolo en cada de sus entrenamientos.