Amparo Grisales rompió el silencio sobre la fuerte caída que sufrió en la Feria de las Flores, “Dios me sostiene”

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que lleva 10 años al aire, encargándose de acompañar las noches de los colombianos, bajo la presencia de todo un grupo de imitadores, quienes se encargan de mostrar su talento desde su artista favorito, donde la tarea de los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz es encontrar al doble de su artista favorito.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, mostró a quienes extrañará en medio su nostalgia

Si bien, la más reciente versión llegó a su fin hace pocas semanas, dejando como ganador al imitador de Vicente Fernández, los proyectos para sus diferentes figuras no se ha hecho esperar. Por su parte, Amparo Grisales, haciendo parte de la serie ‘Cosiaca’ de TeleAntioquia en compañía de reconocidas personalidades como lo son Jhon Alex Toro y Luis Mesa.

En medio de la visibilidad que logró adquirir este serie, sus actores estuvieron haciendo parte de la Feria de las flores, sin embargo, en medio de esta caminata, Amparo sufrió una fuerte caída, siendo auxiliada por sus colegas, donde este momento fue tendencia en pocas horas a través de las redes sociales.

Si bien, Amparo Grisales se levantó y siguió caminando con normalidad, generó preocupación en varios de sus fans y aunque para ese momento optó por no referirse, días después apareció en sus redes sociales con un contundente mensaje en la que añadió: "Hola gente linda. Feliz grabando mi nueva serie de Caracol Netflix. Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha luz para que la mala onda de algunos no me toque. Soy Luz … Soy amor… Soy pura y armoniosa (...) Estoy muy bien gracia. Huecos por todos lados jaja. Pero ni un rasguño. Dios me sostiene, abrazo“.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.