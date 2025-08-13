Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, habló de su separación con Mateo Carvajal estando en embarazo, “me costó muchísimo”

Melina Ramírez es una presentadora y exreina de belleza, quien en un primer momento se dio a conocer por la belleza con la que cuenta, así como también haciendo parte de un programa deportivo que le permitió darse a conocer en la televisión para posteriormente llegar a trabajar en programas de entretenimiento como ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío’, donde ha logrado destacarse. Sin embargo, uno de los hechos que más dio de que hablar tuvo que ver con su separación con el padre de su hijo, Salvador.

Durante una de las versiones del ‘Desafío’ Melina Ramírez fue la anfitriona llevándole halagos por parte de los participantes y convirtiéndose en una de las favoritas por parte de los televidentes. En la mencionada versión, uno de los participantes fue, precisamente, Mateo Carvajal, un creador de contenido y deportista, quien quedó flechado con la presentadora.

Aunque se desconoce como fue su acercamiento, meses más tarde terminaron confirmaron su relación, haciéndola bastante pública a través de sus redes sociales e incluso creando blogs a través de algunas plataformas. Tiempo después dieron a conocer su embarazo, el cual fue planeado por ambos, pues deseaban conformar una familia.

Sin embargo, con el paso de las semanas su relación sufrió algunos quebrantos y aunque intentaron de varias maneras recuperarla, la separación entre Melina y Mateo fue inminente. Luego de varios rumores y confirmar su ruptura, ambos han optado por revelar pocos detalles de los motivos detrás, pues para aquel momento la presentadora de ‘Yo me llamo’ seguía en su etapa de gestación.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘El club de los Cabos’, la caleña reveló que tan complejo fue este momento de su vida, donde faltaba poco para darle la bienvenida a su mayor felicidad: “Mi proceso del embarazo fue súper difícil, yo me separé estando en embarazo. Entonces fue muy difícil porque imagínate, con todo lo que es el embarazo, el mar de emociones, todo y separándose. Digamos que fue un proceso muy complejo para mí, ese momento de mi vida me costó muchísimo, muchísimo como el norte, el rumbo, la tristeza, trabajar internamente.

No había de otra, sino seguir adelante y lograr hacerlo, es lo que hoy en día también me tiene viendo la vida con otros ojos y cada día más conectada“, fueron las declaraciones de Melina Ramírez.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor colombiano, quien lleva más de 10 años dándose a conocer en la pantalla chica, contando con apariciones en producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Dulce amor’ y ‘La traicionera’ del Canal RCN.