Amparo Grisales se cayó en pleno Desfile de Silleteros en la Feria de las Flores de Medellín

Este domingo 10 de agosto, la ciudad de Medellín se esta despidiendo de la Feria de las Flores 2025 de la mano de uno de los eventos más esperados: el tradicional Desfile de Silleteros, que suele llenar de color, arte y tradición las calles países. Desde temprano la capital antioqueña vivió actividades que combinaban cultura, gastronomía, arte y música para cerrar con broche de oro diez días de celebración.

En lo corrido de la feria varias celebridades colombianas hicieron parte de diferente eventos y desfiles, hoy fue el turno de Amparo Grisales, la Diva de Colombia que asistió al Desfile de Silleteros al lado del elenco de la Cosiaca, producción de Teleantioquia.

Grisales estuvo al lado de Jhon Alex Toro y María Cecilia Botero, pero durante el recorrido sufrió una caída tras tropezar que la envió al piso inmediatamente. Las personas que iban alrededor de la Diva ayudaron a que se levantara enseguida y continuaran con su caminata, el video de la caída ya esta rondando en redes, generando diferentes comentarios ante el momento.

La Cosiaca y su prestigioso elenco de actores colombianos

Teleantioquia estrenó el pasado 25 de mayo la serie Cosaica inspirada en un célebre personaje antioqueño del siglo XIX conocido por su ingenio, picardía y habilidad para contar historias.Para esta producción se eligió un elenco bastante prestigioso con caras conocidas por la televisión nacional, siendo pensada para toda la familia, combinando humor, emoción y una profunda conexión con las raíces antioqueñas.

Dentro del elenco se encuentra Jhon Alex Toro lidera junto a Robinson Díaz, la diva de la Televisión Amparo Grisales, Santiago Alarcón, Marcela Mar, Patricia Grisales, Luis Eduardo Arango, María Cecilia Botero, Vicky Hernández y Ramiro Meneses.La esperada producción se estrenó en el marco de la celebración del canal regional por sus 40 años al aire.