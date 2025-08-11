Mauro Castillo lanza su nuevo álbum con el que puso a vibrar la Casa Blanca al ritmo de la marimba de chonta

La marimba de chonta y los ritmos del Pacífico hicieron retumbar las paredes de la Indian Treaty Room de la Casa Blanca en los Estados Unidos, el pasado mes de febrero de 2024; con una presentación que hizo parte de la conmemoración del Mes de la Herencia Afroamericana a cargo de Mauro Castillo, suceso que evolucionó en el nuevo álbum del caleño que hizo parte del Grupo Niche, compilado que marca un hito histórico, ya que el intérprete de Viene y se Va, se convirtió en el primer afrolatino en realizar una grabación en este recinto presidencial después de 50 años.

‘Live From The White House’, es el nombre de este disco, compuesto por cinco canciones de las que están presentes algunos de los temas de su anterior creación, ‘Inteligencia Artificial’, como lo es ‘Al Otro Lado’, tonada en la que Castillo plantea el camino que tomaron algunos migrantes para cumplir el sueño americano y de paso una crítica a las opiniones que se masifican en la vida digital.

“Esta canción tiene el sonido de la marimba de chonta, habla en su ritmo y su melodía del recorrido que hacen los migrantes desde el Pacífico hasta los Estados Unidos; cuando salta al otro lado se vuelve ‘Brackfast en América’. No solo hablo de la migración, desde este recorrido, también de la migración digital, del cómo cambiamos nuestra forma de ser, e incluso nos deshumanizamos. Otro subtexto en esta canción es que, cuando tú das una opinión por las redes, ya pasas al otro lado del río y, a veces, no dejas un espacio para devolverte; y eso es lo que nos está pasando con esta polarización que tenemos, con esta división de opiniones”, afirmó Mauro en entrevista con Publimetro Colombia.

“Por ejemplo, yo tenía amigos bandidos porque mi barrio era difícil; pero con el paso del tiempo empezaron a extrañar cosas que les parecían cotidianas y que ya no pueden hacer como el sentarse en un andén. La cosa es que cuando pasas al otro lado ya no te puedes devolver, porque ya te encuentras con un ideal que no era, con un imaginario lejos de la realidad. No nos pongamos tan duros en la digitalidad, ese es el mensaje. Todavía tenemos espacios para encontrarnos y construir el país que queremos”, añadió.

A ‘Al Otro Lado’ y ‘Breakfast In América’, se le suma ‘Tumbao Matimba’, ‘AY OÍ’, y ‘Rebelión’ del fallecido maestro Joe Arroyo, tonadas en las que Castillo estuvo acompañado de referentes de la música latina como César Marquinez y José Javier Aponzá en la marimba, y el venezolano Luisito Quintero. Percusionista de Chick Corea; ‘combo’ con el que Castillo no solo extendió la cultura y los sonidos del Pacífico, también plasmó un mensaje de esperanza para la juventud, como lo expresó en la conversación que tuvo con el diario gratuito más grande del mundo.

“Es un álbum muy especial porque se convierte en un documento, ya que soy el primer colombiano en grabar en la Casa Blanca, lugar en el que canté un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, como lo dice el Joe Arrollo en La Rebelión; oportunidad que llegó a mí luego de cantar en Aspen, Colorado, tocando en un evento para grandes líderes latinos, de multinacionales en los Estados Unidos y un potador de la Casa Blanca estaba allí y me vio; y ahí fue cuando me invitaron a ser parte de este álbum, por lo que decidí llevar a varios músicos de Latinoamérica”. Argumentó el artista.

“No me gusta juzgar a nadie por lo que hace, pero hay dos tipos de malos; hay malos porque quieren, y otros porque les toca. Mi presencia allá me permite mostrar cosas distintas, que con el esfuerzo se pueden lograr muchas cosas que aporten a la sociedad, como lo es este disco, esta grabación, el poder entrar a la historia. Me emociona mucho saber que hay procesos limpios todavía, esto no se debe a ningún tipo de ‘lobby’; o que alguien poderoso me pusiese allá por alguna razón, simplemente me vieron hace algo bueno y llegué allá gracias al folclor y al hacer el trabajo. Hay que educarse, estudiar y hacer que las cosas pasen a punta de seguridad. Persistir con conciencia y constancia para no caer en los mismos ritmos y poder innovar. Hay que hacer diferencia, con productos diferentes”, complementó.

Este trabajo de Castillo tendrá una edición limitada en vinilo, que contará con fotografías exclusivas de aquel 22 de febrero, día en el que, como lo ha venido haciendo a lo largo de su carrera, sacó por lo alto la bandera de Colombia, exaltando las raíces negras de nuestro territorio; con un trabajo lleno de mensajes, pero también de alta tecnología; dualidad que le ha permitido estar en grandes escenarios como los Premios Óscar y el Kennedy Center.