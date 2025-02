Wilson Manyoma había contado que el fantasma del Joe se le presentó antes de su muerte

Wilson Manyoma, conocido artísticamente como ‘Saoko’, nacido en Buenaventura, Manyoma inició su carrera musical en los años 70 y se consolidó como una de las figuras emblemáticas de la salsa en Colombia. A lo largo de su trayectoria, fue parte de agrupaciones como Fruko y sus Tesos, donde interpretó éxitos que aún ponen a bailar a muchos. Lamentablemente, el porteño falleció y muchos recordaron a los amigos que hizo en la música, uno de ellos, el Joe Arroyo, Wilson reveló antes de su fallecimiento que el fantasma del cartagenero se le manifestó.

Vale la pena resaltar que el Joe y Wilson tuvieron una relación muy cercana en vida por su presencia en la orquesta ‘Fruko y sus Tesos’, tras la muerte en 2011, Wilson recordó varias de las anécdotas de vida que marcaron su amistad con el Joe Arroyo, una de ellas, cuando su presencia se le manifestó luego de su muerte.

Wilson compartió en una entrevista para Noticias Caracol como recibió el fallecimiento de intérprete de ‘La Noche’, el cantante afirmó: “Yo estaba en Australia haciendo unas presentaciones y cuando estaba en el avión, sentí como alguien me tocaba el hombre y se me vino a la mente Álvaro (el Joe), me vine para Barranquilla, llegar a la catedral era una locura. Bajé a donde estaba él, lo vi y eso fue algo inexplicable”.

¿De qué murió Wilson Manyoma?

Según las primeras declaraciones de su sobrino Adalberto, Wilson Manyoma fue hallado sin vida luego de someterse a un procedimiento. No obstante, se espera que en las próximas horas la familia del cantante emita un comunicado oficial con más detalles sobre su deceso.

¿Cuántos hijos tuvo Wilson Manyoma?

En varias entrevistas, Wilson Manyoma reveló que era padre de ocho hijos, algunos de los cuales llevan su mismo nombre para continuar con su legado. Además, varios de ellos también incursionaron en la música y siguen su legado en la salsa colombiano.