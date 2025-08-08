A 13 años de su muerte, recuerde la canción que Jairo Varela creó tras las rejas y marcó al Grupo Niche

En un nuevo aniversario de su fallecimiento, la memoria de Jairo Varela, fundador y director del Grupo Niche, sigue viva en la música y en el corazón de los salseros. A finales de los noventa, mientras su orquesta sonaba con fuerza en las calles de Cali, el maestro enfrentaba uno de los capítulos más difíciles de su vida: una condena en la cárcel de Villahermosa por enriquecimiento ilícito, de la cual siempre negó los señalamientos.

Lejos de apagarse, su creatividad se encendió tras las rejas. Fue allí donde escribió las canciones del álbum A prueba de fuego, incluida la pieza homónima que se convirtió en insignia del grupo. Según recuerda Willy García, exvocalista del Grupo Niche y luego de Son de Cali, el proceso creativo implicó visitas constantes al centro penitenciario para trabajar directamente con Varela.

“Nosotros los cantantes del Grupo Niche lo que hicimos fue prestarle la voz a Jairo para que él cantara. Él era un genio. Cuando íbamos, le cambiaba el semblante. Aunque estaba en un sitio con ciertas comodidades, seguía siendo un cautiverio”, recuerda García, quien asegura que la canción lleva implícita una voz de protesta del maestro.

En 1995, Varela fue detenido por presuntos vínculos con el cartel de Cali y acusado de escribir canciones para narcotraficantes. Uno de los casos más sonados fue el tema Mi hijo y yo, un acróstico para José Santacruz Londoño, cuarto al mando de esa organización, que coincidió con el cumpleaños 17 de su hijo. Varela negó siempre cualquier relación con el narcotráfico y defendió su inocencia hasta el final.

¿De qué murió Jairo Varela del Grupo Niche?

Jairo Varela, fundador, compositor y director del Grupo Niche, falleció el 8 de agosto de 2012 en Cali a causa de un infarto fulminante a los 62 años.

Su partida dejó un vacío inmenso en la salsa colombiana y latinoamericana, pero también un legado musical que sigue vivo en cada escenario y en las calles donde su obra es parte de la memoria colectiva. Con más de tres décadas de carrera, Varela no solo llevó la salsa caleña a un reconocimiento internacional, sino que también imprimió en sus letras una identidad que mezclaba romanticismo, crítica social y un profundo amor por Colombia.