“Los peores lugares de la Tierra”: Trump compara tasa de homicidios en Washington con Bogotá

Donald Trump en el evento "Hagamos que la tecnología sanitaria vuelva a ser grande" en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 30 de julio de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención este lunes 11 de agosto, por una serie de declaraciones que dio respecto a la violencia que se estaría tomando a la ciudad de Washington. El mandatario norteamericano comparó la tasa de homicidio de la capital estadounidense con la ciudad de Bogotá, dejando un particular mensaje.

PUBLICIDAD

Lea también: “La vida está por encima de cualquier ideología”: Petro se pronunció sobre el fallecimiento de Miguel Uribe

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se oye hablar de ser los peores lugares de la Tierra”, expresó Donald Trump.

Lo dicho por el presidente norteamericano generó controversia por las descalificadoras palabras hacia la capital colombiana. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán no se ha referido al tema hasta el momento.

Por lo pronto, Trump desplegó la Guardia Nacional en Washington DC mientras anuncia medidas enérgicas contra el crimen y la falta de vivienda en la ciudad.

En esa misma declaración, Trump señaló que Washington ha sido “tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre”.

Trump afirmó que habrá 800 guardias nacionales que asistirán a las fuerzas del orden locales para comenzar, pero que esa cifra aumentaría de ser necesario.

Igualmente, el presidente norteamericano aseguró que iba a desmantelar los campamentos de personas sin hogar en toda la ciudad. Afirmó que, si bien la administración les brindaría “la mayor ayuda posible”,las personas sin hogar de la ciudad “no podrían convertir su capital en un terreno baldío”.