Inteligencia Artificial: El nuevo disco de Mauro Castillo que hace una crítica social a punta de salsa

Las puertas de la redacción de Publimetro Colombia sonaron rítmicamente hace ya unos cuantos días, como si se tratase de un timbal en pleno solo. Al preguntarnos de donde provenía este golpeteo, una voz caleña proclamó “¡Decile que abra que soy yo!”, inmediatamente nos percatamos de la presencia de Mauro Castillo, artista multifacético reconocido por hacer parte del Grupo Niche; interpretar al personaje de Wilson Manyoma en la telenovela ‘El Joe la leyenda’, además de darle voz a Félix Madrigal en la película Encanto de Disney; quien nos presentó su nuevo álbum ‘Inteligencia Artificial’.

Castillo, quien tiene el disco de salsa más vendido en la historia de la salsa en Colombia con ‘Baila salsa’, agrupó once canciones inéditas, que, escuchadas al hilo, cuentan una historia en la que se muestra la interacción que tiene el ser humano con la tecnología y las consecuencias que esto tiene para la mente; adicionalmente, involucra el contenido social, al hablar de la migración, tanto en lo digital, como en aquella realizada en procura de alcanzar el ‘sueño americano’.

“Es un álbum que habla de un dilema digital, del hecho de como nos vemos y nos percibimos al interactuar con las redes sociales y con este tema de la inteligencia artificial. Tiene una particularidad especial, si usted escucha el disco de arriba abajo todas las canciones se van uniendo, gracias a unos intermedios en donde aparece un personaje especial que se llama ‘Heidy’, misma que alude esos asistentes de voz que todos conocemos como ‘Siri’ o ‘Alexa’”, enfatizó el intérprete de ‘Viene y se va’.

La presencia de Heidy en este trabajo discográfico, se manifiesta como la primera crítica al paso de la sociedad al mundo web, ya que, como lo comentó Mauro: “El nombre de Heidy proviene de la actriz Hedy Lamarr que fue la diseñadora del Wifi en los años sesenta, a quien no le dieron mucho crédito, puesto que, en ese momento, las personas solo estaban enfocadas en el físico de esta mujer, por el hecho de que fue catalogada como la mujer más bonita del mundo, lo que dejó relegado su reconocimiento como inventora.

En la canción “La fiesta no es para feos”, también está presente la sátira, allí se abre un debate sobre los estándares de belleza que se encuentran en el mundo web”.

¿Cómo se involucra lo social en Inteligencia Artificial?

“Espérame amor mío, como yo espero verte al otro lado del río. Yo tengo la esperanza, tengo puesta mi alma, al otro lado del río”, es uno de los fragmentos que ejecuta Castillo con su voz de tenor, acompañado del sonar de la marimba en ‘Al otro lado’, tema en donde se relata la travesía de miles de personas que arriesgan su vida a cruzar el Tapón del Darién.

Precisamente estas canciones, acorde a las palabras del vallecaucano, buscan acercar a la sociedad estas problemáticas desde la mirada de quienes lo viven y no ligadas a los lineamientos de algunas disqueras o productoras que omiten estos contenidos en procura de no versen afectados económicamente, ni en sus imágenes.

“Yo he estado dentro de una minoría de la industria, en un segmento no tan privilegiado. Disfruto mucho de lo que hago y no tuve que volverme alguien más para entrar a los lugares más bonitos del arte. Espero con este disco, poder abrir campos”, agregó.

¿Dónde se puede escuchar?

“Quise apelar a hacer un disco muy orgánico, allí pueden encontrar el trabajo de Ana Oramas, una flautista de jazz bogotana muy destacada que le gusta la salsa. Sus ritmos se mezclan de una manera afortunada por los timbales del maestro ‘Luisito’ Quintero; incluso hicimos algunas grabaciones en una máquina de cinta en donde grabaron grandes artistas como El Joe Arroyo y Diomedes Díaz” , enfatizó Mauro, quien mostró cierta preocupación por el hecho de que algunas inteligencias artificiales tienen la capacidad de involucrar voces de cantantes ya fallecidos en todo tipo de ritmos.

Este elepé fue grabado entre Bogotá, Cali, Nueva York, Los Angeles y Florida; y puede ser escuchado en plataformas como Spotify y YouTube. Sumado a esto, también apelará a las compras de antaño, ya que está a la venta en formato vinilo.

