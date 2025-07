Experiodista de Noticias Caracol hospitalizado tras complicaciones con su agresivo cáncer; Diego Guauque le dedicó sentido mensaje

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace varios años uno de ellos decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia y ahora se conoció que fue hospitalizado tras complicaciones con su agresivo cáncer.

¿Quién es el experiodista de Noticias Caracol que padece cáncer?

Durante varios años Fredy Calvache hizo parte de Noticias Caracol, siendo el reportero principal en el Valle del Cauca, exponiéndose así las diferentes situaciones de violencia que se presentaban allí, realizando así una de sus más grandes pasiones.

Sin embargo, hace un tiempo, el experiodista de Noticias Caracol fue diagnosticado con cáncer de estómago avanzado, siendo atendido en Suiza, país, donde se encuentra radicado.

Fredy Calvache que padece cáncer fue hospitalizado en Suiza

El experiodista de Noticias Caracol, Fredy, en medio de su padecimiento ha buscado seguir muy activo a través de sus redes sociales, compartiendo varios de los momentos que ha tenido que enfrentar con esta enfermedad.

Uno de ellos tuvo lugar hace varios días donde se mostró haciendo ejercicio, una recomendación que había sido de Diego Guauque y aunque no estaba acostumbrado a realizar ninguna actividad, decidió montar en bicicleta.

Sin embargo, recientemente el experiodista de Noticias Caracol compartió un nuevo video en el que se mostró en el hospital, conectado así a varias máquinas, asegurando: “Hola, mis amigos, les cuento que iniciamos con chequeos médicos. Esta mañana en quimioterapia y ahora estoy aquí en urgencias, pasé por tomografía y me dicen que hay una obstrucción en el intestino. Me van a colocar una sonda para ver si reacciona el intestino y si no, pues habrá que operar (…) Esperemos que no sea nada grave como siempre y confiemos en el tiempo de Dios".

Horas más tarde, quien no dudó en demostrarle su apoyo y cariño fue Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo día’ y quien también enfrentó un agresivo cáncer: “Hola, Fredy. Qué en estas quimioterapias los médicos encuentren el camino para la sanidad. Un abrazo, hermano. Siempre contigo”.

¿Por qué Fredy Calvache, de Noticias Caracol, se fue de Colombia?

En medio de una entrevista con Diego Guauque, Fredy Calvache, confesó que se fue de Colombia por motivo de violencia, pues su rol como periodista lo llevó a recibir varias amenazas, recibiendo así asilo en Suiza, donde se encuentra radicado desde un tiempo con uno de sus hijos.