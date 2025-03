Experiodista de Noticias Caracol salió a defenderse de quien la mandó a lavar platos y no a hablar de fútbol, “absoluto cavernícola”

Noticias Caracol es el informativo que hace parte de Caracol Televisión, encargándose de brindarles información de primera mano a los televidentes durante sus más de tres emisiones, contando noticias enfocadas en materia social, política, entretenimiento y deportes.

¿Por qué renunció Ana María Navarrete a Noticias Caracol?

Ana María Navarrete estuvo presente en Noticias Caracol durante varios años desde la sección deportiva, contándoles a los televidentes los principales hechos que suceden en Colombia no solo en el fútbol, sino también tenis, boxeo, natación, entre otros.

Sin embargo, luego de un tiempo, la periodista decidió renunciar a Noticias Caracol, pues deseaba llevar a cabo nuevos proyectos, uno de ellos fue, precisamente, adelantar sus estudios en Europa, sin dejar de lado, que también hizo parte de Caracol Radio meses antes de irse del país.

Ana María Navarrete se defendió de sus críticos por hablar de fútbol

Ana María Navarrete, además de su presencia en Caracol Radio, también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales. Actualmente, la periodista cuenta con más de 82 mil seguidores, donde comparte varios detalles de su vida, además de algunos cortos con respecto a algunas de las entrevistas que suele realizar.

Sin embargo, durante una de ellas, Ana María Navarrete contó con la presencia de Eric Zenze, un creador de contenido, quien trata las diferentes situaciones que se viven en varios partidos de fútbol. Ante el hecho, fueron varias las vistas recibidas, pero la serie de críticas no se hicieron esperar como lo fue: “Qué hace una mujer opinando de fútbol, Juan escúchame en tu matrimonio decirme cuándo le ganaste, cuándo le ganaste una conversación a una mujer cuándo le ganaste y ahora le quieres ganar en el fútbol no ellas están hechas para lavar los platos para mirar a los nenes para ver en la esquina a ver si llueve qué sé yo para estar chismoseando la vereda, eso es lo que hacen perfectamente. No hablen de fútbol, anda a lavar los platos nena".

Además de compartir el respectivo mensaje, la experiodista de Noticias Caracol salió a defenderse de manera contundente: “Estamos en el 2025 y este sigue siendo el pensamiento de un absoluto cavernícola. Me niego a normalizar esto y a hacer como si nada, porque ahora a cualquier imbécil hombre o mujer, con un teléfono, se le da el derecho de escribir“.

¿Qué estudió Ana María Navarrete, experiodista de Noticias Caracol, en Europa?

Luego de su renuncia Noticias Caracol, Ana María Navarrete siguió con otros proyectos como con Caracol Radio, sin embargo, desde hace un tiempo se radicó en Europa con el fin de adelantar nuevos estudios y tras varios meses de estudios la famosa periodista se graduó en Máster Internacional en deportes y gestión del estilo de vida.