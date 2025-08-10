¿Fingían bien?, así respondía Paola Rey cuando le preguntaban por su “esposo” a pesar de ya estar divorciados

El pasado viernes 8 de agosto en horas de la noche, la actriz Paola Rey dio un comunicado que dejo sorprendidos a sus seguidores y a la farándula colombiana. La ganadora de MasterChef Celebrity confesó que tras 18 años junto a su esposo, Juan Carlos Vargas, su matrimonio había llegado a su fin hace dos años y medio, noticia que mantuvieron muy bien guardada.

Rey y Vargas se conocieron en el año 2007, durante la telenovela “Montecristo entre el amor y la traición”. Aunque al inicio no compartían muchas escenas, una llamada de Vargas fue el punto de partida de su relación. Según han revelado en diferentes entrevistas, la conexión entre ellos fue tan fuerte que, poco tiempo después de empezar a salir, decidieron irse a vivir juntos.

La actriz ha contado que a pesar de que vivían juntos y tenía un relación totalmente formal, Vargas se negaba a casarse o tener hijos. Sin embargo, para sorpresa de Rey esta perspectiva cambiaría y así se terminaron casando en el 2010, matrimonio del que nacieron sus dos hijos: Oliver y Leo.

El mensaje que confirmó la separación

Por medio de su Instagram, Paola y Juan Carlos subieron el mismo texto en donde señalaban:“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”.

Allí revelaron que ya no comparten la vida de pareja, pero que siguen siendo una familia unida y que su prioridad ha sido el bienestar emocional de y la estabilidad de sus hijos. Además de que seguirán viéndolos juntos, debido a que hoy su vínculo se transformó y tienen una gran amistad.

No obstante, tras la noticia el periodista Carlos Ochoa compartió una entrevista reciente co Paola Rey, en donde la felicita por su victoria en MasterChef. En el momento donde menciona a Juan Carlos, le pregunta si él estaba feliz por sus dotes en la cocina, a lo que ella con una sonrisa, responde con un “bien” y se enfoca a hablar del reality.

Por otro lado, al ver el Instagram de la actriz, en el post de su victoria en MasterChef en diciembre del 2024, aun llamaba al actor como su esposo y le agradeció allí por su apoyo: “Gracias a mi esposo @juankvargasactor por creer tanto en mi, por ser ese apoyo incondicional y por darme tanta fuerza! GRACIAS.”