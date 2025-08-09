Eileen Roca, exseñorita Colombia se sometió a radical cirugía estética en su cuerpo y contó detalles

Eileen Roca Torralvo es una actriz, modelo y ex-reina de belleza colombo-brasileña, conocida por haber sido elegida Señorita Colombia en 2006. Su victoria la llevó a representar a su país en el certamen de Miss Universo 2007, a pesar de que no logró clasificar entre las semifinalistas, la modelo confesó que disfruto al máximo su experiencia.

Tras su paso por los concursos de belleza, se enfocó en su carrera como actriz, participando en varias producciones colombianas como “Oye bonita”, “El Joe, la leyenda” y “Sin senos sí hay paraíso”. En cuanto a su vida privada, Eileen se casó en la año 2017 con Juan Pablo Silva con quien tuvo a sus dos hijos, Valentina y Leonardo.

Al ser toda una figura de la belleza en Colombia, Eileen siempre ha lucido un gran cuerpo. No obstante, hace algunos días se sometió a un procedimiento estético para mejorar sus senos, abdomen, espalda y glúteos, así lo ha mostrado de manera transparente en sus redes, pero también esta sábado en La Red Caracol.

En charla con el programa, Eileen se mostró feliz de su decisión y reveló que sus dos embarazos no permitieron que su cuerpo volviera a ser el mismo, a pesar del ejercicio. Esto la llevo a elegir las cirugías como opción, haciéndose una mamopexia y otro procedimientos para volver a su tan querida figura.

La modelo y actriz contó que invirtió 20.000 mil dolores y que viajó de Miami donde actualmente vive, hacia a Barranquilla, por la facilidad de que su madre y su suegra viven en la ciudad y podían cuidarla. Eileen fue sincera y dijo que prefería decirle a sus seguidores que se había hecho a aparecer con un “cuerpazo”, y luego decir que fue con ejercicio y pastas.

Mientras que en sus redes sociales, Eileen indicó: “Luego de mis embarazos, mi piel principalmente dejó de ser la misma, me realicé mamopexia (retiro de exceso de piel con cambio de implantes )Aproveché y mejoré las caderas (conejos con flacidez y grasa que eso ahí ni con ejercicio logré mejorar )Y por último mejorar la piel del abdomen con tecnologías para pegarla y darle más uniformidad.”