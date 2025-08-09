Paola Rey confesó que hace dos años y medio tomó la decisión con su esposo de separarse

Paola Andrea Rey actriz y modelo conocida por su trabajo en exitosas telenovelas de la televisión colombiana. Además de que en el año 2024 logró ganar la novena temporada de Masterchef Celebrity del Canal RCN. En la reñida final, la actriz estuvo acompañada de sus dos hijos y su esposo Juan Carlos Vargas.

PUBLICIDAD

La actriz llevaba alrededor de 18 años con el también actor, a quien conoció en la telenovela Montecristo y con quien se habría separado hace dos años y medio. Así lo reveló este viernes 8 de agosto por medio de sus redes sociales, al hacer publica su separación.

En una reciente entrevista, la actriz aun hablaba del actor como si estuvieran juntos, confesando que un principio el actor no se quería casar ni tener hijos, pero que más adelante la sorprendió con un gran cambio. Además de que en la final de MasterChef el actor la estuvo acompañando incondicionalmente, pero todo indica que ya estaban separados.

Por medio de su Instagram, Paola expresó: “Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”. La actriz reveló que ya no comparten la vida de pareja con Vargas, pero que siguen siendo una familia unida y que su prioridad ha sido el bienestar emocional de y la estabilidad de sus hijos.

Le puede interesar: Milena López del recordado ‘Muy Buenos Días’ confesó si aún tiene relación con Laura Acuña

También mencionó: “Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos.”