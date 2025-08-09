Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira, fue visto en uno de sus conciertos, ¿reconciliación?

Desde inicios de mayo, Shakira dio inicio a la etapa norteamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Este esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos y Canadá marca el comienzo de una serie de conciertos en estadios de gran capacidad, como el Kia Forum, en el cual dio dos conciertos.

En el segundo de ellos, muchos captaron la presencia de una expareja de la barranquillera, se trató de Antonio de la Rúa, con quien estuvo por 10 años. El empresario argentino estuvo detrás de algunos de los momentos más decisivos de la carrera de Shakira y a pesar de que no terminaron en muy buenos términos, al parecer ya hubo reconciliación.

Antonio de la Rúa fue visto entre bastidores moviéndose libremente entre el equipo y la familia de la Loba, no como invitado, sino como alguien del staff, pues iba portando una identificación de estas. Además de que sus hijos pequeños, de su relación posterior, fueron vistos entrando con Shakira antes del espectáculo.

¿Cómo termino la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

La estrella colombiana conoció al empresario en Argentina para el año 2000, mientras promocionaba su disco '¿Dónde están los ladrones?’. De la Rúa, era hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa y Shakira era todo un fenómeno global en ascenso y a pesar de no estar en el mismo mundo, lograron tener una relación duradera.

Tras una década juntos, empezaron haber problemas en la relación y para el año siguiente la Loba hizo publica su “separación temporal”, aunque ya se habían separado en privado meses antes. A mitad del año 2010, la artista se encontraba filmando Waka Waka para la Copa Mundial de la FIFA, allí conoció al futbolista español, Gerad Piqué.

Para marzo del 2011 oficializó su relación con quien seria el padre de sus dos hijos, Sasha y Milán. Por lo que surgieron rumores de que hubo una infidelidad de parte de Shakira, pero todo no quedo ahí, ya que aparte de las consecuencia emocionales, hubo también legales.

En 2012, De la Rúa presentó una demanda de 100 millones de dólares contra la cantante, alegando que había sacrificado su propia carrera para construir la de ella y que tenía derecho a una parte de su fortuna. Batalla legal que se prolongó durante más de un año hasta que, en 2013, un juez desestimó el caso: no había base legal para sus reclamos.