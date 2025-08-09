Este es el esposo de Paola Rey del que se separó antes de ganar MasterChef Celebrity; también es actor

El popular reality gastronómico MasterChef Celebrity vuelve a las noches de RCN Televisión con su sexta temporada, reuniendo a 21 personalidades del entretenimiento dispuestas a mostrar su talento culinario. Bajo la guía de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, las celebridades se enfrentarán a retos que pondrán a prueba su creatividad y resistencia en la cocina, todo por el anhelado premio mayor.

Entre los participantes más destacados está Paola Rey, actriz recordada por su icónico papel en Pasión de Gavilanes y ganadora de la penúltima temporada del concurso. La artista, que se ha mantenido muy activa en redes sociales, sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar que, después de 15 años de matrimonio, se separó de su esposo, el actor Juan Carlos Vargas.

Vargas, reconocido por su trabajo en producciones como El Capo, La ley del corazón y Garzón vive, continúa su carrera en el teatro y como director, explorando nuevas facetas profesionales.

¿Qué pasó entre Paola Rey y su esposo?

En sus redes sociales, Paola compartió un comunicado en el que dijo: “Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”.

Además sumo: “aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido —y seguirá siendo— su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad. Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente, nos han visto y nos seguirán viendo juntos"

La expareja comparte dos hijos: Oliver y Leo, de aproximadamente 11 y 6 años, quienes son su mayor prioridad. Según ha expresado Paola, no planea agrandar la familia y está enfocada en esta nueva etapa de su vida, combinando su rol de madre con sus proyectos en televisión.