Jhon Alex Castaño denunció al alcalde de Samacá, Boyacá, por amenazarlo de muerte, “me dijo les vamos es a dar bala”

Jhon Alex Castaño es un cantante de música popular, quien durante varios años se ha destacado en diferentes escenarios del país con su música, ganándose así el cariño de sus seguidores. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar diferentes altibajos que lo han llevado a reinventarse en varias ocasiones. Sin embargo, recientemente el artista denunció al alcalde de Samacá, Boyacá, luego de ser víctima, al parecer, de varias amenazas.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Experiodista de Noticias Caracol se llevó una sorpresa tras su salida del canal, ¿nuevo rol?

Durante la noche de este 2 de agosto un hecho terminó empañando el concierto de Jhon Alex Castaño en Boyacá, de acuerdo con un video compartido en redes sociales, el artista, quien llevaba poco tiempo cantando en el escenario, frenó su presentación y aseguró:

“Familia debemos irnos, el alcalde está grosero, los trabajadores están groseros. Nos ofreció bala el alcalde y está grabado. El alcalde asesino de Samacá, el del fierro, hiju$p&ta. Doctor Castillo, qué educado voy a hacerles una canción para eso“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jhon Alex Castaño mientras que se encontraba en el escenario.

Ante la polémica generada horas más tarde, el cantante apareció a través de sus redes sociales, con mayor calma para así contar lo sucedido durante su concierto, realizando así una denuncia pública: “Un lugar donde esperamos horas y media en el carro porque todo se retrasó (…) Creo que el señor estaba tomado o tomó demasiado o tienen la costumbre de que toman y se la montan a todo el mundo en el pueblo (…) Yo siento que estoy dando mi concierto y miro para atrás, veo la incomodidad de mi manager, los veo allá con el alcalde encima de la consola de efectos, veo el hermano del alcalde, veo un primo (…)

Cuando me dicen por el talkback mucho cuidado que el alcalde nos está amenazando que nos va a dar a bala a todos, entonces freno el concierto. Me voy y efectivamente me dice ‘les vamos, es a dar bala y se me abre de acá’, quedé muy triste porque el alcalde Wilson Castiblanco yo lo vi y dije ese señor tan formal, su hermano peor, groseros (...) Quiero hacer esta denuncia pública y también la haremos ante las autoridades".

Finalmente, el cantante resaltó que desde hace mucho tiempo no consume tragos y que tanto él como su equipo no buscan problemas, simplemente llegan para cumplir con sus respectivos shows. Además, Jhon Alex resaltó que interpondrá la respectiva denuncia, ya que no desea seguir con sus conciertos teniendo una amenaza de muerte en su contra.