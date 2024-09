Jhon Álex Castaño se pasó de elegante; está moviendo cielo y tierra para cumplirle sueño a uno de sus fans

Hace 43 años ‘La perla del Otún’, Pereira, vio nacer a Jhon Álex Castaño, cantante del género popular al que muchos sientan en la misma mesa en la que están Darío Gómez, El Charrito Negro y ‘La Reina’ Arelys Henao. Pero la popularidad del risaraldense no solo está ligada con su inmenso talento frente a los micrófonos y los temas que son considerados himnos por muchos, también por la conexión que tiene con sus fanáticos, mismos que quedaron asombrados al entrar a sus redes y enterarse de que el intérprete de ‘Mamá perdón’, pidió ayuda para localizar a uno de sus más fervientes fanáticos para cumplirle un sueño.

PUBLICIDAD

Por estos días ‘El rey del chupe’, anda saltando en una pata por el estreno del clip oficial de su tema ‘Pa’ las que sea’, el cual con solo su previsualización despertó sed de la mala en los amantes del despecho, ya que dio un adelanto de la letra que promete convertirse en himno: “Yo no vuelvo a enamorarme, con esa plata me emborracho. En flores ya gasté bastante, ahora me la gasto en trago”, es parte de la lírica de este ‘palo’.

Pero es tal la emoción que vive Jhon Álex en este momento que le pidió a sus fanáticos que le compartieran algunas de las historias que tienen con su música y uno de ellos le llegó al corazón, a tal punto que le pidió a sus 1,7 millones de seguidores en Instagram que lo ayuden a contactar para cumplirle el sueño de verlo cantar en vivo y en directo, con todos los gastos pagos y en una zona exclusiva.

“Maldita sea Jhon Álex Castaño, cómo va a ser tan buen artista, lo habré escuchado 1000 veces y lo quiero seguir escuchando, Me emborracharía mil veces por él y sus canciones”, fue el mensaje de este ‘Castañista de corazón’.