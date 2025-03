Jhon Álex Castaño, ‘El Rey del Chupe’ se desahogó y reveló la fecha de su retiro

Ya son 43 calendarios los que acumula el ‘Rey del Chupe’, Jhon Álex Castaño, artista del género popular que no deja de sorprender a sus fans y sus colegas con su versatilidad y los ‘palos’ que saca, como el más reciente, ‘Cobarde’, cuyo video musical ya llegó a las dos millones de reproducciones en YouTube. En entrevista para Publimetro Colombia, el intérprete de ‘Mamá Perdón’ nos reveló lo qué piensa del retiro y nos dio la posible fecha de este suceso.

En conversación con el diario gratuito más grande del mundo, Castaño aprovechó para hablar de este nuevo tema en el que narra una historia en la que muchos se pueden identificar, esa en la que una de las dos partes de una relación se niega a entender que todo se acabó, dejando una enseñanza principal: no llame, no insista, y si ya se fue, que se vaya.

Además de su nueva música, el risaraldense también aprovechó para extenderle un mensaje a sus más fieles seguidores a quienes ya los está preparando para no su lejano retiro, ya que acorde a su pensamiento espera poder disfrutar con todos los suyos todo lo que se ganó con su talento sobre la tarima y frente a los escenarios:

“Lo que sí les puedo jurar es que a mi viejito no creo que me vean en un escenario. Yo soy de los que ha trabajado veinte años, puedo trabajar ‘otricos’ más, pero sí tenemos que disfrutar de lo que Dios nos dio. Imagínese uno trabajando y ahorrando para comprar un carro y no andar en él. Yo tengo una Prado, bonita para trabajar y esa se lava para ‘cachaquear’ también“, expresó Jhon Álex.

“Me da pena con mis fans decirles eso, pero yo ‘facilito’ por ahí a los 50, ya voy buscando la curva, me quedan 7 años de plazo. De ahí par allá canto en otras cosas como en homenajes; pero imagínese yo con 60 años de tarima en tarima y eso le queda la plata al novio de la novia”, añadió.