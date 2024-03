“No tiene carácter ni ética” Jhon Alex Castaño fue denunciado por empresario en Barcelona

Jhon Alex Castaño nació en el departamento de Risaralda y ha estado en la industria de la música por más de 10 años. Es conocido por su estilo único y su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales. Además, ha ganado varios premios importantes en su carrera, lo que lo convierte en uno de los artistas más exitosos del país.

Lo que más gusta a los seguidores de su música es la autenticidad que transmite en cada una de sus canciones. Jhon Alex canta con el corazón y eso se nota en su voz y en sus letras. Además, tiene un estilo muy propio que lo diferencia de otros artistas del género.

Pero Jhon Alex Castaño no solo es un gran artista, también es una persona muy dedicada a su trabajo y a sus fans. Siempre está buscando nuevas formas de innovar y mejorar su música, y se preocupa mucho por mantener una buena relación con sus seguidores.

Recomendados

Lastimosamente, el cantante de música popular viajó a Barcelona porque un empresario lo contrató para un ‘show’ especial en su bar llamado Latin Palace. Según lo que relató en el video, le pagó una buena suma de dinero para que el colombiano fuera a cantar.

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con Charrito Negro para que cantaran en memoria de Darío Gómez ‘Nadie es eterno en el mundo’ y este señor me responde que no es imitador de Darío Gómez”, contó el empresario.

Pero eso no fue lo peor, de hecho, hasta lo llamó poco ético y profesional:

“Escúchame bien Jhon Alex Castaño, ojalá tuvieras el honor de ser el imitador de Darío Gómez porque él sí es un señor, él siempre fue amable con su público, tú ni siquiera hiciste una sola foto con nadie ayer. Viniste con una banda pobre y cobras mucho. Ni Luis Alberto Posada ni Charrito Negro ni Luis Alfonso tuvo un problema con tocar una canción de Darío Gómez. Tú no eres ni el príncipe ni la ama de casa del despecho”, terminó por decir el hombre.

Ante esos señalamientos, Jhon Alex Castaño se defendió diciendo que los comentarios del empresario eran mentiras y reveló que tomará acciones legales contra el empresario porque también habría amenazado a su manager.