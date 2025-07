Experiodista de Noticias Caracol aclaró si renunció al informativo por manipulación y desinformación

Noticias Caracol es un informativo que con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia visibilidad en Colombia, convirtiéndose en el más visto por parte de los televidentes, quienes encuentran a lo largo de este noticias de primera mano sobre aspectos culturales, políticos, sociales y deportivos que marcan la agenda nacional.

Además de convertirse en el informativo más visto por parte de los televidentes, también son varios los periodistas y presentadores, quienes sueñan con ser parte del informativo, tal es el caso de Yesenia Carrillo, quien durante varios años hizo parte de Noticias Caracol, sin embargo, en medio de su rol como mamá decidió dar un paso al costado con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos.

Si bien, esta decisión se dio hace poco más de un año, donde Carrillo se ha dejado ver trabajando como docente e inmersa en otros proyectos, lo cierto es que en medio de una de sus más recientes apariciones, Yesenia tuvo que salir a aclarar una información falsa que rondaba que su nombre y en el que se expone una falsa renuncia masiva dentro de Noticias Caracol, pues según la imagen, Carrillo se sentía mal por las noticias manipuladas, tal párrafo contó con la imagen la periodista.

Ante el hecho, Yesenia Carrillo, experiodista de Noticias Caracol, dejó claro que esta se trata de información falsa: “Muchos me la han mandado y aunque no me gusta responder a este tipo de publicaciones que se hacen, pues creo que llegan momentos donde es necesario. Lo primero y por lo que fueron esos 12 años trabajando en mi casa, Noticias Caracol, me gusta decir que mi renuncia no estuvo ligada a los motivos que señalan en esa publicación, como periodista y como corresponsal en regiones siempre primo la veracidad, el respeto por la búsqueda de las partes y las contrapartes, de buscar siempre las versiones alrededor de una noticia. Nunca hubo manipulación de ninguna información, siempre la bandera fue estar del lado de la gente, denunciando e informando, entonces, rechazo total a este tipo de publicaciones".

¿Cuántos hijos tiene Yesenia Carrillo, experiodista de Noticias Caracol?

Yesenia Carrillo, pocos meses antes de salir de Noticias Caracol, le dio la bienvenida a su hija Fatima del Mar, quien desde su llegada transformó la vida de la periodista de principio a fin, buscando ser el mejor ejemplo para ella y tratando de estar el mayor tiempo posible a su lado.