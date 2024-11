Experiodista de Noticias Caracol reveló el fuerte motivo por el que renunció al canal, “venía pasando factura”

Noticias Caracol lleva más de dos décadas siendo parte de la pantalla chica y a lo largo de sus diferentes emisiones ha tenido como fin informar a los televidentes sobre aquellos hechos que marcan la agenda nacional en materia política, social, económica, cultural y deportiva. Sin embargo, quienes no pasan de largo con sus historias de vida, son precisamente su equipo de periodistas y experiodistas, ya que recientemente una de ellas reveló el fuerte motivo por el que renunció al canal.

Hace pocos meses, una de las renuncias más sorpresivas dentro de Noticias Caracol tuvo que con la de Yesenia Carrillo, quien durante más de cinco años se encargó de informar sobre los principales hechos que surgían en Barranquilla, su ciudad natal. Aunque en principio, fueron pocos los detalles que dio a conocer, no dudó en agradecer a los televidentes por el apoyo dado a lo largo de su rol dentro del informativo de Caracol Televisión.

Ahora, meses después de su retiro, Yesenia, estuvo haciendo parte de ‘El Bolivarense’, en la sección ‘Mujeres que inspiran’, donde habló con sinceridad sobre el motivo de su renuncia a Noticias Caracol: “El tiempo si me venía pasando un poquito factura en el tema del cansancio, en el tema de no tener un fin de semana de pronto para hacer algunas cosas. Me cohibía muchísimo, por ejemplo, yo vine hace poco mis estudios de maestría, que los aplacé durante mucho tiempo (…) Durante 9 años que me gradué no seguí con mis estudios, por eso, por estar trabajando los fines de semana (…)

Entonces ya con la bebé son unos nuevos retos, hay una persona, una vida, algo pequeñito, hermoso que está necesitando de ti que prácticamente cuando retomé casi no veía a la bebé porque estaba de lunes a lunes trabajando, entonces dije me toca poner un alto y me quedé con el trabajo de la semana y voy a dedicarle los sábados y los domingos a Fatima del Mar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yesenia Carrillo.

Siendo los tiempos el principal motivo que la llevo a renunciar a Noticias Caracol, ya que según ella, Fatima llegó para robarle el corazón y cambiar la perspectiva que tenía sobre la vida. Pero a pesar de que busca pasar el mayor tiempo con ella, tampoco hace a un lado su rol como profesional, desempeñándose actualmente como docente.

¿Cuál es la edad de la hija de Yesenia Carrillo, experiodista de Noticias Caracol?

La hija de Yesenia Carrillo, Fatima del Mar, nació el pasado mes de enero, es decir, que cuenta actualmente con 9 meses y tiempo más tarde, cuando se cumplió su licencia de maternidad, la periodista tomó la decisión de decirle adiós a Noticias Caracol.