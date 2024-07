Experiodista de Noticias Caracol habló de su salida del informativo y si fue “despedida” por convertirse en mamá

Caracol Televisión lleva poco más de 20 años ubicándose entre los canales nacionales preferidos por los colombianos debido a la serie de producciones que ofrece y que han logrado quedarse en el corazón de los televidentes, pero por supuesto, una de las que más se destaca es precisamente, Noticias Caracol por medio de sus tres emisiones y el equipo de periodistas con los que cuenta.

Si bien, son varias las nuevas caras que llegan a Noticias Caracol, también son varias las que deciden tomar un nuevo rumbo y vivir otras etapas de su vida, tal y como fue el caso de Yesenia Carrillo, quien luego de más de 11 años siendo parte del reconocido informativo como una de las corresponsales en Cartagena que se despidió de la que fue casa a inicios del mes de julio.

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor”, fueron las palabras de despedida de Yesenia Carillo.

Aunque la experiodista de Noticias Caracol no reveló cuál sería su nueva casa, lo cierto es que las diversas reacciones no se hicieron esperar por medio de sus redes sociales, donde hace unos días, ella tuvo que salir a aclarar esta situación. En medio del post con respecto a su salida del informativo, un usuario aseguró: “Qué coincidencia que sale de Caracol después de su embarazo, como rara la cosa. Huele a que la despidieron”.

Horas más tarde, Yesenia Valencia no dudó en referirse a este tema de manera contundente y reiterando: “No me despidieron, incluso las mujeres después del parto tienen una protección por ley, fue una decisión personal”.

Y es que las declaraciones del internauta están relacionadas con que la ahora experiodista de Noticias Caracol, estuvo ausente del informativo por alrededor de seis meses, luego del nacimiento de su hija, Fatima del Mar, y precisamente, su regreso se dio a inicios del mes de junio, donde no ocultó su emoción por retomar sus labores periodísticas, sin embargo, casi un mes después tomó la decisión de renunciar y emprender un nuevo camino.