Expresentadora de RCN denunció altos cobros dentro del Aeropuerto El Dorado, “esto es absurdo”

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en Colombia, pues además de informar a los televidentes sobre los principales hechos que afronta el país, también busca ser un espacio de entretenimiento para las familias a partir de toda una serie de programas que se encargan de amenizar las mañanas, tardes y noches de los colombianos, a partir de una serie de contenidos y en ocasiones un grupo de presentadores y ahora una de ellas denunció los altos cobros dentro del Aeropuerto El Dorado.

Tras el gran final de ‘Muy buenos días’ cada una de sus figuras emprendieron nuevos proyectos alejados del Canal RCN, una de ellas fue Tatiana Franko, quien solía aparecer en algunas de las transmisiones del matutino con el fin de dar a conocer su talento, contando con una muy buena relación con el resto de los presentadores.

Actualmente, Franko ha logrado alcanzar el éxito a través de su propio proyecto, su pódcast, más conocido como ‘Vos podés’ que pasar de estar presente a algunas plataformas para llegar a los teatros de diferentes zonas de Colombia.

Aunque el camino de la caleña no ha sido sencillo con cada una de las historias relatadas, ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores, siendo así bastante activa a través de sus redes sociales, donde recientemente Tatiana Franko expuso el excesivo cobro que vivió en el Aeropuerto Internacional El Dorado: “No quería iniciar la mañana con una denuncia, pero yo sí quisiera saber como es que el Aeropuerto El Dorado controla las tarifas de los centros comerciales. Necesitaba imprimir un contrato de 10 hojas y qué sorpresa la que me llevó cuando me encuentro con el establecimiento We phone, no sé como se pronuncia que cobra 3.000 pesos por la impresión, esto es absurdo, es una locura. Este es el lugar queda en frente de Avianca, cada hoja… 33 mil pesos por 10 páginas, aquí está la factura y pues estoy sorprendida, esto está fuera de los precios comerciales".

¿Quién es la pareja de Tatiana Franko, expresentadora de RCN?

Desde hace un buen tiempo Tatiana Franko sostiene una relación con Wendel Gnoatto, un hombre de nacionalidad brasilera, quien se robó su corazón. Hace varios años el hombre reside en Colombia, contando, al parecer, con su propio negocio enfocado en el tema quiropráctico, logrando así un reconocimiento en esta esfera.