Tatiana Franko de ‘Vos Podés’ puso en duda al jurado de los Premios India Catalina, tras perder en una de las categorías

El pasado sábado 5 de abril se llevaron a cabo los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, celebrando su edición número 41, en la que pretendían reconocer las mejores producciones audiovisuales del país en diferentes categorías. Para esto, los premios cuentan con jurados especializados y también con el público para elegir lo mejor de la televisión privada pública y regional del país. Sin embargo, los resultados en algunas nominaciones no fueron del agrado de muchos.

Ese fue el caso de Tatiana Franko, la periodista que tiene un popular pódcast titulado ‘Vos Podés’, el cual estaba nominado en la categoría “Mejor Videocast”. Muchos de sus seguidores y amigos esperaban que ella se llevara la estatuilla, pero no fue así, el ganador fue un formato perteneciente al canal regional, Telecafé. La periodista inició diciendo que quería entender cuál era el criterio que tenían los jurados para elegir el ganador en esta categoría, esto después de decir que el pódcast ganador no está disponible en plataformas en Spotify, Apple Podcasts o Google Pódcast. Razón que para ella es válida para no calificarlo como un pódcast.

“Este proyecto que ganó no aparece en ninguna de estas plataformas, solamente aparece en YouTube”, expresó Tatiana, resaltando que su crítica no solo la hacía de forma personal, sino que alzaba la voz por todos aquellos nominados que merecían el premio y no se lo llevaron. Tatiana basó su argumento en el éxito que ha tenido su proyecto al destacar que ‘Vos Podés’ ha liderado los rankings de Spotify en Colombia y cuenta con una sólida base de seguidores.

En contraste, mencionó que los episodios del proyecto ganador de Telecafé solo se encuentra disponible en YouTube y cuenta con cifras de audiencias bajas, en comparación a las grandes cifras de ‘Vos Podés’. Además, Tatiana dijo que era un poco contraproducente que este formato fuera perteneciente a un canal regional, teniendo en cuenta con los pódcast han sido formatos nuevos y un poco distanciados de lo tradicional.

“Los pódcast deberían tener como componente que sean productos independientes porque esto está aislado de la televisión. Son nuevos formatos digitales, pero esta es una opinión 100% personal” fueron algunas de las palabras de la periodista.

La respuesta de los Premios India Catalina a Tatiana Franko

Ante la informidad de la periodista, la cuenta oficial de los premios se manifestó en medios de los comentarios, explicando cuáles son los criterios que tienen en cuenta para elegir el ganador y también agradecieron por alzar su voz, haciéndole saber que tienen en cuenta este tipo de aspectos.

“Tal como lo señalas, esta categoría fue evaluada este año dentro del bloque de industria por un grupo diverso de Miembros Acreditados, siguiendo criterios técnicos definidos en el reglamento: formato, conexión y calidad técnica. Como bien mencionas, el alcance y las reproducciones no hicieron parte de los criterios de evaluación para esta edición, pues no fueron establecidos dentro del marco metodológico puesto a consideración de los participantes desde el inicio de la convocatoria.”