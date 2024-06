Expresentadora de RCN Televisión confesó que pensó en quitarse la vida a causa de una infidelidad, “te encegueces”

RCN Televisión se ha convertido en uno de los canales nacionales más importantes en el país debido a la amplia audiencia con la que cuenta desde hace más de 20 años. Aunque con el paso del tiempo ha atravesado por diferentes cambios, varias de sus figuras han sabido quedarse en el corazón de los colombianos tanto de Noticias RCN como de otras de sus producciones, como lo fue Tatiana Franco, una expresentadora de RCN quien hace pocos días confesó que pensó en quitarse la vida a causa de una infidelidad.

¿Quién es Tatiana Franco, la expresentadora de RCN Televisión?

Tatiana Franco es una presentadora, quien actualmente ha dado de que hablar con su nuevo proyecto ‘Vos podés’, un pódcast por el que han pasado diversas figuras del entretenimiento refriéndose a varias situaciones de su vida.

Pero, Franco es recordada por su participación hace algunos años en ‘Muy buenos días’, cosechando una amistad con Milena López, así como también con Melissa Martínez y Ana Karina Soto. Ahora, la presentadora pasó de entrevistar a ser entrevista por ‘Diva Rebecca’, quien regresó con su programa en YouTube contando con personajes de la farándula criolla, pero esta vez cara a cara.

Uno de los temas que tocaron fue la ruptura de Tatiana con Cristian Better, luego de varios años de relación, donde la periodista confesó que esta llegó a su fin a causa de una infidelidad por parte del hombre, pues al parecer, habría sostenido una relación con otra actriz mientras que estaba con ella.

“Yo no lo creía. Me mandaban foto y video. Absolutamente todo. Aparentemente, era una amiga, y bueno, ahí está la amiga”, reiteró Tatiana Franco.

Pero enfrentar esta situación, que según ella, Better nunca aceptó, fue lo más difícil, ya que hasta tenían planes de matrimonio y el amor estaba más latente que nunca de su parte: “Lloré, me emborraché en mis propias lágrimas. Viví la tusa, me iba a quitar la vida (…) llega un momento donde vos te encegueces y te pasas a un tercer plano. Eso me pasó a mí, toda mi energía estaba enfocada en él”.

Actualmente, Tatiana está mejor que nunca y este desamor terminó quedando atrás, pues está bastante enamorada de su actual pareja.

¿Quién es la expareja de Tatiana Franco, expresentadora de RCN?

La expareja de Tatiana Franco, expresentadora de RCN, fue el cantante Cristian Better, quien contrajo matrimonio con la actriz María Camila Porras en el año 2023, luego de alrededor de cuatro años de relación.