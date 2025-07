Periodista de RCN se fue en contra de Armando Benedetti y defendió a Lina Garrido, “no encuentro ninguna mentira”

El Canal RCN es un canal bastante reconocido en el país, alcanzando un amplio nivel de audiencia que sigue marcando trascendencia en el país año tras año. Uno de los más importantes es, precisamente, Noticias RCN, que brinda una amplia cobertura sobre la actualmente nacional e internacional, donde varios de sus periodistas y presentadores dan de que hablar no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por sus posturas políticas.

Desde hace varios años quien se ha destacado dentro de Noticias RCN, es, precisamente, Efraín Arce, más conocido como el patrullero RCN, ganándose así un lugar en los hogares colombianos en medio de sus diferentes apariciones en la pantalla chica. Sin embargo, el hombre tampoco pasa desapercibido por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo, compartiendo no solo detalles de su rol en RCN, sino también sus opiniones sobre las distintas situaciones que ocurren en el país.

Una de las más recientes tuvo que ver con el discurso de Lina María Garrido, una congresista quien no dudó en mostrar su descontento frente al rol que ha tenido Gustavo Petro como presidente, pero para muchos no de la mejor manera, recibiendo así críticas por parte de varios colombianos, pero también mensajes de apoyo, tal como fue el caso del periodista de RCN, quien aseguró por medio de sus redes sociales: “Honorabilísimo y respetado ministro Armando Benedetti. Yo reviso y reviso esa abominable e irrespetuosa intervención de Lina María Garrido en la que acusa tan cruel e irresponsablemente a nuestro presidente y no encuentro ninguna mentira ni imprecisión”.

Minutos más tarde, Arce recibió varias reacciones por diferentes usuarios, demostrando así que estaban tanto en contra como a favor de las palabras dadas por Lina María, quien ha sido tendencia en los últimos días.

¿Cuál fue el padecimiento que enfrentó Efraín Arce, de Noticias RCN?

Efraín Arce, conocido como ‘El Patrullero de RCN’, anunció en abril de 2020 que había sido diagnosticado con cáncer. Este diagnóstico requería una intervención quirúrgica de alta complejidad que se realizaría rápidamente.

Arce, quien es conocido por sus reportajes de movilidad en la capital colombiana, se mostró optimista a pesar de la situación y agradeció el apoyo de sus seguidores. Explicó que estaría ausente de las pantallas durante su recuperación. En mayo de 2020, informó que la primera cirugía había sido exitosa y que la recuperación era satisfactoria, con pronósticos prometedores.