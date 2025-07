Melina Ramírez reveló lista de las cosas que su esposo no soporta de ella; ¿problemas en el paraíso?

El pasado primero de julio, los televidentes de Caracol TV decidieron que ‘Vicente Fernández’ debía convertirse en el ganador de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’; formato en el que sigue brillando la presentadora Melina Ramírez, mujer que sorprendió al revelar las cosas de ella que no le gustan a su esposo y que, en su momento, sirvieron para forjar los lazos de su relación.

Tras terminar su vínculo con Mateo Carvajal, padre de su hijo Salvador; Ramírez decidió darle una nueva oportunidad al corazón al iniciar un nuevo amor con el actor Juan Manuel Mendoza, unión que se concretó en el altar en el cierre de 2023, con una hermosa ceremonia y celebración que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena.

Como toda pareja, Melina y Juan Manuel han enfrentado grandes desafíos, los cuales han solucionado con diálogo y respeto; situaciones de pareja que de vez en cuando postea Ramírez en sus redes a modo de enseñanza para quienes la siguen. Muestra de esto fue el emotivo video que posteó en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 4,5 millones de seguidores en la que la caleña dio a conocer las “cosas que a su esposo no soporta de ella, y que están bien”; clip que sobrepasó rápidamente la barrera de las 500.000 reproducciones.

“Que le robe siempre de su comida”, “Que no tolere el volumen tan alto del televisor”, “Que me quede dormida a los diez minutos de poner una película”, “Que le quite las cobijas”, “Que no entienda nunca Waze y nos perdamos por mi culpa”, “Que me asuste con cualquier carro estando de copiloto”, y “Que lo llame y se me olvide qué le iba a decir”, fueron parte de las acciones que describió la vallecaucana.