Vicente Fernández de Yo Me Llamo, tendrá gigantesca bienvenida en Armenia; podrá conocerlo sin pagar un solo peso

Laura Acuña - Yo me llamo

‘Yo me llamo’ es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana y de los más queridos por la audiencia de Caracol Televisión, algo que queda constatado con las diez temporadas que lleva en su rodar. Justamente el ganador de la más reciente entrega, ‘Vicente Fernández’ se ha convertido en toda una celebridad, hasta el punto que ya le organizaron un gran evento de bienvenida en la tierra que lo vio nacer. Así puede asistir.

PUBLICIDAD

Víctor Manuel Serna es el nombre de pila del hombre que está detrás del personaje de ‘Chente’, mismo que se convirtió en uno de los más jóvenes en ganar esta competencia, ya que lo hizo con solo 22 años de edad; todo esto por encima de varios de los favoritos a ganarse los $500 millones de pesos, como ‘Luis Alfonso’ y ‘Paquita la del barrio’.

Que no se lo cuenten en la calle🤳🟢 >>> Este es el millonario premio que se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’, ¿el dinero no es problema?

Yo Me Llamo Vicente Fernández Caracol

Desde su salida del programa Serna se ha encargado de masificar su imagen en las redes sociales, especialmente en Instagram donde recientemente pasó la barrera de los 40.000 seguidores, mismos que fueron testigos de un reciente anuncio, el gran recibimiento que le tienen en la ciudad de Armenia.

Mediante una de sus historias el hombre que heredó la corona de Juan Carlos Parra, ‘Carin León’, mostró que en la capital de Quindío le tienen un gran evento preparado para el próximo martes 8 de julio, a las 8:00p.m; bienvenida que se realizará en la conocida ‘Cuadra de los Mariachis’ y cuya entrada no tendrá ningún costo.

Vicente Fernández Yo Me Llamo Instagram

Cabe recordar que días antes de salir victorioso, Serna le dio a conocer a sus seguidores una historia bastante emotiva, en la que relató cómo fueron sus inicios en la música: “Hace 10 años, aquí, en este pueblito llamado Risaralda, Caldas (La colina del viento) un niño tímido, que le daba pena cantar ante el público, tuvo el apoyo de sus maestros, le regalaron su primer traje de mariachi y desde ahí inicio un sueño. Ayer volví con el personaje con el que inicie hace 10 años profesionalmente y fue lo más maravilloso ver cuanto amor y cuanto apoyo tengo de todas estas personas! Soy afortunado de este don y de que Dios me esté guiando por el mejor camino, “afirmó en aquel momento.