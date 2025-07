“Llegó el momento de soltar”: Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’ cerró importante ciclo alejado de Caracol

Ya son varios años los que el set de ‘Día a Día’, se ha impregnado con los sabores provenientes del fogón de Juan Diego Vanegas, chef que no solo alimenta a sus compañeros e invitados, también ameniza varias charlas y le deja varios tips culinarios a la audiencia. Justamente este personaje dejó atónitos a sus fans al revelar que decidió cerrar un ciclo en su vida, con el que tuvo que dejar atrás a uno de sus ‘hijos’.

Más allá del trabajo que realiza en el matutino de Caracol junto a Catalina Gómez, Coralina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y ‘Calerito’ ; Vanegas se ha destacado por llevar su imagen más allá de lo televisivo, realizando colaboraciones con distintas marcas relacionadas con el mundo de la cocina; y desde lo empresarial con su restaurante ‘Juan Burguers’ del que reveló recientemente ya no es dueño, todo esto mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram donde acumula 885.000 seguidores; clip en el que expresó las siguientes palabras.

“Hace nueve años, con más sueños que certezas, con mucho miedo, pero con muchas ganas y con mucha ilusión, me arriesgué y tomé la decisión más importante que he tomado en mi vida, abrir mi hamburguesería. (...) Me ha enseñado a creer, arriesgar, liderar, caerme y levantarme muchas veces. Como todo padre que ama hoy llegó el momento de soltar, de darle alas a ese hijo para que vuele muy alto”, afirmó Vanegas.

“Hoy Juan Burguers evoluciona y ya no será mío, pero seguirá siendo nuestro porque va a quedar en manos de personas que creen en él tanto como yo. (...) Quiero construir, con lo que sembramos aquí un futuro con bases más sólidas para mi familia y nuevos proyectos. Gracias infinitas por hacer parte de este viaje; este hijo que creamos juntos hoy se va a la universidad, va a volar”, añadió.