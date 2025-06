Mateo Carvajal juró ‘venganza’ a la familia de Melina Ramírez por ‘jugadita’ que le hicieron con su hijo

Ya se completan seis años desde que Melina Ramírez y Mateo Carvajal trajeran al mundo al ser que más alegría les genera, su hijo Salvador, pequeño por el que ambos mantienen una relación respetuosa a pesar de que cada uno decidió seguir su camino. Pero en medio de este relacionamiento pasan situaciones que ambos exhiben en redes, como lo hizo Mateo recientemente, quien le mandó un contundente mensaje a la familia de Melina por ‘jugadita’ que le hicieron con su ‘retoño’.

PUBLICIDAD

Al igual que sus ‘papitos’ el pequeño ‘Salva’ comparte la pasión por el deporte, hasta el punto que con sus escasos 6 añitos, una marca deportiva como Under Armour, decidió patrocinarlo para una de las competencias de runing que el niño hizo junto a Carvajal.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> ‘Vicente Fernández de Yo Me Llamo’ reveló dura experiencia que vivió en su niñez; “Dios me esté guiando”

Salvador hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramírez (@mateoc17)

Pero el correr no es el único deporte que llena el pecho de Salvador, ya que es un amante del futbol y un declarado hincha de Atlético Nacional al igual que su papá; caso contrario a Melina, que es hincha del eterno rival del equipo ‘verdolaga’, el Deportivo Independiente Medellín, onceno que disputó la final del futbol colombiano frente a Santa Fe en el Atanasio Girardot en la tarde de este 29 de junio.

Precisamente este partido tiene totalmente indignado a Carvajal, ya que Melina y sus familiares llevaron a ‘Salva’ al estadio para que tuviera el privilegio de saludar a los futbolistas del DIM. Ante esto, Carvajal reaccionó de manera jocosa, escribiéndole a Edwin Cardona, de Nacional, para que en el partido de Libertadores contra San Pablo salga de la mano con su hijo; todo esto en respuesta al acto de la familia de Ramírez.