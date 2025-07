Exjurado de ‘Yo me llamo’ recordó con nostalgia su presencia en el programa, ¿volverá?

El popular presentador y empresario Jairo Martínez ha encendido las alarmas y la nostalgia de muchos televidentes colombianos al recordar con emotivas palabras su paso por el aclamado programa de imitación musical ‘Yo Me Llamo’. A través de su cuenta de Instagram, Martínez compartió un conmovedor mensaje que no solo evocó memorias de su participación como jurado, sino que también dejó a muchos preguntándose si un posible regreso a las pantallas de Caracol Televisión estaría en el horizonte.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Muere Dan Rivera, el encargado de viajar con la muñeca Anabelle por todo Estados Unidos

¿Exjurado de ‘Yo me llamo’ quiere volver al programa?

Hace 14 años, Jairo Martínez se sentaba en la silla de jurado de ‘Yo Me Llamo’ durante tres temporadas, marcando una huella indeleble en la historia del programa. En su publicación, expresó: “Hace 14 años por 3 temporadas tuve la oportunidad de ser parte de este maravilloso programa y con mis historias logré al mismo tiempo un proceso de aprendizaje que hoy he logrado aprovechar....Gracias @yomellamo @caracoltv @canaltelecaribe”. Estas palabras no solo resaltan la gratitud de Martínez hacia la producción, sino que también subrayan el impacto personal y profesional que el programa tuvo en su vida. Su rol no se limitaba a juzgar talentos; era un espacio donde, a través de sus experiencias, lograba conectar con la audiencia y con los participantes, generando un ambiente único y enriquecedor.

También puedes leer: Canal RCN se traslada a Antioquia y llega con sus famosos

La autenticidad y el carisma de Jairo Martínez lo convirtieron en uno de los jurados más queridos por el público. Su capacidad para combinar la crítica constructiva con un toque de humor y empatía lo diferenciaba, creando momentos memorables que aún resuenan en la mente de los seguidores del programa. Su partida, en su momento, dejó un vacío, y el anhelo de verlo de nuevo en la televisión ha sido una constante entre sus admiradores.

¿Se acerca un posible regreso de Jairo Martínez a ‘Yo Me Llamo’?

La pregunta que ahora resuena en las redes sociales y en los círculos de la farándula colombiana es si este mensaje nostálgico es un indicio de un posible regreso. ‘Yo Me Llamo’, uno de los programas de mayor audiencia en Colombia, se prepara para nuevas temporadas y, sin duda, la inclusión de figuras icónicas como Jairo Martínez podría inyectarle un renovado impulso. Su experiencia, su conocimiento del formato y su innegable conexión con el público serían activos valiosos para cualquier edición futura.

También puedes leer: Supervisora del reality de canto American Idol fue encontrada sin vida junto a su esposo en Los Ángeles

PUBLICIDAD

Aunque solo fue un mensaje de recuerdo, la esperanza del regreso de Jairo, da esperanza entre los fans.