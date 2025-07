Experiodista de Noticias Caracol confesó que cayó en fuerte depresión tras ser despedida sin razón, “destruyendo la vida”

Noticias Caracol se ha consolidado como el principal informativo de Caracol Televisión, destacándose por ofrecer las últimas noticias de Colombia y del mundo. Si buscas actualidad, reportajes en profundidad y el análisis de los hechos más importantes hoy. Con un equipo de periodistas y presentadores experimentados, el noticiero cubre desde política y economía hasta noticias judiciales y de entretenimiento, manteniéndote siempre al tanto de lo que sucede en el país y más allá.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Experiodista de Noticias Caracol hospitalizado tras complicaciones con su agresivo cáncer; Diego Guauque le dedicó sentido mensaje

Con el paso de los años son varios los periodistas y presentadores que han dado a conocer su talento durante las diferentes emisiones con las que cuenta el informativo, pero en medio de esto también son varios quienes han dado un paso al costado o que el canal ha tomado la decisión de no seguir contando con su presencia en el mismo.

Tal es el caso de Sol Suárez, quien durante varios años hizo parte de Noticias Caracol, siendo una de las figuras principales cuando de economía se trataba, sin embargo, su ausencia terminó siendo más que evidente y recientemente la periodista estuvo haciendo parte del pódcast ‘Amiga, ya pasó’, para referirse a los duros momentos que vivió luego de que fue despedida de Noticias Caracol:

“Fue tusa, porque fue depresión, llanto, bajada de cortina, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero salir, no me quiero bañar (…) Claramente cuando ya uno tiene todos esos síntomas se cataloga como depresión (…) Me deprimí profundamente por tres razones, la primera porque no pensé que me pasara a mí, normalmente a uno le enseñan desde pequeñito que si usted es disciplinado, que si usted entrega todo (…) al final se convierte en un buen trabajador, yo literalmente cada instrucción la seguía al pie de la letra, era muy buena trabajadora claramente con sus defectos y todo (…)

Lo segundo, es que nunca vi las señales, normalmente uno se empieza a sentir incómodo en algún lugar, que el cuerpo, que la mente, que las dudas. Uno normaliza eso, cuando es tu vida diciéndote ojo, ojo, yo nunca vi las señales, entonces fue una sorpresa de totazo. La tercera es porque al final me levanto, me baño como si nada, me voy a trabajar y a las 5 de la tarde me dicen ‘oye, muchas gracias es que ya no nos sirves’ y además no hay razón, cuando te dicen a ti que te están destruyendo la vida en un segundo, pero que no hay razón (…) Solo ya no más, el poder fue cómo, cuándo, por qué y entré en depresión".

Finalmente, Sol Suárez reiteró que fueron segundos de shock cuando le notificaron que estaba despedida, pues quien le informó fue la abogada del canal lo ocurrido. Minutos más tarde se contactó con su jefe, pero el hombre no le contestó las llamadas ni los mensajes. Cabe resaltar que este hecho tuvo lugar en el año 2023 y sostiene que a la fecha sigue sin conocer que hizo mal.