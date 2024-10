Experiodista de Noticias Caracol recibió importante premio, “este capítulo se llama reinvidicación”

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una experiodista de Noticias Caracol recibió importante premio.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el programa que le dice adiós a las noches de Caracol, ¿cuál será su reemplazo?

Sol Suárez durante varios años hizo parte de Noticias Caracol, sacando a flote sus conocimientos cuando de temas económicos se trató, convirtiéndose así en una de las figuras más destacadas en estos temas dentro del informativo. Sin embargo, por diferentes situaciones tomó otro rumbo y ahora, después de un buen tiempo fuera del canal, reveló el premio que obtuvo en medio de esfuerzo, dedicación y amor a lo que hace.

¿Cuál fue el premio que se ganó Sol Suárez, experiodista de Noticias Caracol?

Sol Suárez, experiodista de Noticias Caracol, obtuvo un importante reconocimiento como lo fue el Premio Nacional al Periodismo Económico, el cual le fue otorgado por parte de ANIF, Centro de Estudios Económicos y Fiduciaria de Occidente S.A. Asimismo, la periodista confesó que este es el quinto premios de periodismo que recibe en el país: “este, en particular, se siente diferente. Es un homenaje a la resiliencia, a la fe, a los sueños, a la paciencia, a la adaptabilidad y al encuentro conmigo misma (...)

Tras casi un año de haber creado mi propio programa de periodismo económico-financiero, “Economía al Alcance de Todos”, he descubierto de qué estoy hecha. Durante años, seguí instrucciones, absorbí conocimientos y me esforcé incansablemente en mi trabajo y estudios, adaptándome a diversas situaciones. Pero ahora, a mis 35 años, me atreví a ser auténticamente yo misma. Me pregunté qué sucedería si fuera independiente, sin el respaldo de una Marca empresarial, y decidí poner mi conocimiento y habilidades al servicio del periodismo educativo”, agregó Sol Suárez.

¿Por qué salió Sol Suárez de Noticias Caracol?

Sol Suárez para julio de 2023 confesó que fue despedida sin justa causa de Noticias Caracol, situación que terminó siento toda una sorpresa para ella, ya que adelantaba su trabajo como lo había hecho durante los últimos cinco años, sin embargo, trató de asumir esta decisión de la mejor manera posible y hoy entiende que aquella puerta se cerró con el fin de seguir creciendo profesional en otros lados.

“Este capítulo de mi vida se llama ‘terminación de contrato sin justa causa’ (…) Caracol apareció para abrirme más oportunidades y por supuesto, fueron 5 años y medio de mucha gratitud y mucho amor, el universo decide y ya no trabajo en Noticias Caracol (…) No puedo negar que esta noticia para mí se sintió muy triste (…) Finalmente siempre he entregado mi corazón con pasión no soy solamente una simple trabajadora, una periodista que se levanta a trabajar, entrego mi salud, mi vida, mi corazón”.